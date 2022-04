La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Marco & The Galaxy Dragon – 4.7GB

The House of the Dead: Remake – 2.8GB

World of One – 2.2GB

Lumberhill – 2.0GB

Sockventure – 1.6GB

The Stanley Parable: Ultra Deluxe – 1.5GB

Metal Tales Overkill – 1.4GB

Anuchard – 980MB

Floating Farmer – 798MB

Pinball Freedom – 700MB

Rotund Rebound – 698MB

Red White Yellow Zinger – 522MB

Formula Retro Racing – 461MB

Revita – 429MB

Cars Puzzles Game – Funny Car & Trucks Preschool Jigsaw Education Learning Puzzle Games for Babies, Kids & Toddlers – 390MB

Bunny Mahjo – 284MB

Pad of Time – 279MB

Traditional Braves – 278MB

Rocket Cows – 218MB

Calm Colors – 183MB

Radioactive Dwarfs: Evil From the Sewers – 145MB

Feral Flowers – 130MB

Super Mega Zero – 109MB

Micro Stunt Machina – 107MB

Worm Run – 106MB

Toodee and Topdee – 101MB

Spingram – 60MB

3D Box Sokoban – 48MB