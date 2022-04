Découvrez un tout nouveau DLC pour Dice Legacy

Apprêtez-vous à pénétrer dans l’obscurité grâce au nouveau DLC de Dice Legacy : « Corrupted Fates » qui sortira le 19 avril 2022 sur PC et Nintendo Switch. Celui-ci inclura une nouvelle classe, un nouveau dirigeant, un nouveau mode de jeu ainsi que de nouvelles mécaniques et plus encore !

A propos de « Corrupted Fates » :

Les envahisseurs sont à vos portes et votre société, affaiblie par la corruption, s’apprête à céder à l’emprise d’un obscure et puissant culte qui s’est formé au sein de votre royaume. Le Conseil voit en votre sacrifice la solution à ses problèmes et il ne vous reste plus qu’une seule issue possible : fuir ! Jusqu’où irez-vous pour assurer votre survie dans cette course contre la montre ?

Partez à la rencontre des Cultistes, la nouvelle classe de dés qui peut mettre à mal les plans les plus soigneusement élaborés en sacrifiant les autres dés pour puiser dans les pouvoirs des arcanes. Le nouveau dirigeant, le Pasteur, est un membre de longue date du Conseil et a la capacité de dissimuler la corruption auprès de la population.

Le nouveau mode de jeu « La ruine » bouleverse les règles en vous permettant d’expérimenter Dice Legacy en partant de la fin, mais aussi au travers des yeux des Autres.

De plus, « Corrupted Fates » apporte de nouveaux ajouts ainsi que de nouvelles mécaniques :

Politiques corrompues : Plus les Cultistes seront présents, plus ils pousseront les autres classes à proposer des lois corrompues. Très puissants, ils ont cependant de sinistres inconvénients.

Le puits du néant, l’extracteur de savoir, la pierre d’offrande et le berceau de la renaissance. 12 nouvelles lois

7 nouveaux souvenirs

Faites la fin de Dice Legacy avec le point de vue des Autres. Les envahisseurs sont à vos portes. Votre société est faible et corrompue, le Conseil voit en votre sacrifice la solution à ses problèmes. Vous devez construire un galion pour fuir cette terre maudite.

A propos de Dice Legacy :

Dice Legacy est un rogue-like mêlant survie et construction de ville, dans lequel le joueur utilise des dés pour créer une ville médiévale dans un monde circulaire fascinant, dans le but de bâtir sa propre société.

En lançant un dé à six faces, il peut exécuter des actions telles que planter et collecter ses récoltes, établir des chaînes d’approvisionnement, ou bien encore combattre. Dans Dice Legacy, le dé représente la main d’œuvre. En tant que dirigeant, constructeur, conquérant et commerçant, le joueur doit alimenter et prendre soin de ses dés, mais également explorer, réunir des ressources, construire des villes et vaincre ses ennemis, alors qu’une mystérieuse menace se profile à l’horizon.

Les joueurs réaliseront bientôt que la chance n’est rien sans une bonne stratégie.