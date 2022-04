Le Festilapin de Trove revient pour un événement exceptionnellement coloré

Les Troviens sont les bienvenus à cet événement de vacances spécial, bien trop palpitant pour être oeufblié !

Hambourg – 5 avril 2022 – gamigo est heureux d’annoncer le retour de l’événement le plus chocolaté de son MMORPG basé sur le voxel, Trove. Le Festilapin 2022 débute aujourd’hui et se terminera le 18 avril. Les Troviens devront accomplir des quêtes pour de nouveaux PNJ, partir à la chasse aux œufs, de toutes les formes et tailles, et combattre les lapins de l’ombre. En accomplissant ces quêtes, les joueurs auront la possibilité de gagner de nouvelles bannières, montures, alliés, et même des styles de bombes Boumbombe Royale.

Pour cette nouvelle édition du Festilapin, les Troviens peuvent profiter d’une quantité importante de nouveaux contenus, qui comprend notamment une chaîne de quêtes en six étapes, des lapins qui trouvent leur chemin dans les Fosses Interdites, et beaucoup d’œufs créés par d’autres joueurs. La collecte de ces nouveaux œufs peut faire apparaître des montures, comme la nouvelle monture Panier de Pâques, qui sauteront lorsqu’elles rencontreront un œuf décoré et, très rarement, le nouveau costume de Lapin Barbu.

Les joueurs retrouveront les donjons, les œufs de Pâques et les quêtes quotidiennes des précédents événements du Festilapin, ainsi que l’accès à la grotte de Buntopia. Cette dernière possède désormais un nouveau boss, que les adorables lapins et les Troviens voudront probablement éviter : le Géant Bunsmasher. Les joueurs qui ne tiennent pas compte de notre avertissement peuvent recevoir des points pour la monture Termilapin, l’allié Bébé Lapinator, ou les nouveaux styles de bombes Boumbombe Royale.