Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 99Vidas: Definitive Edition – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Active Life: Outdoor Challenge – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Among Us – $3.75 (prix de base: $5.00)

– Anodyne 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Anthill – $2.49 (prix de base: $9.99)

– Atelier Firis DX – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Atelier Sophie DX – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Attack on Titan 2 – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Beat Cop – $1.99 (prix de base: $14.99)

– BioShock: The Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

– BioShock Infinite: The Complete Edition – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Bleed Complete Bundle – $4.19 (prix de base: $27.99)

– Blue Reflection: Second Light – $38.99 (prix de base: $59.99)

– Borderlands Legendary Collection – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Burnout Paradise Remastered – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Cat Quest II – $4.94 (prix de base: $14.99)

– Children of Morta – $6.59 (prix de base: $21.99)

– Citizens of Space – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Clustertruck – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Cosmic Star Heroine – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Cozy Grove – $10.44 (prix de base: $14.99)

– Crown Trick – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Curious Expedition – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Death Squared – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Digimon Story: Cyber Sleuth Complete Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Dreamscaper – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $27.99 (prix de base: $39.99)

– FIFA 22 Legacy Edition – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Flashback – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Flipping Death – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $31.99 (prix de base: $39.99)

– Gang Beasts – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Gear.Club Unlimited – $2.98 (prix de base: $14.90)

– Gear.Club Unlimited 2 – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Giga Wrecker Alt. – $8.74 (prix de base: $24.99)

– God Eater 3 – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Golf With Your Friends – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Graceful Explosion Machine – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Graveyard Keeper – $9.99 (prix de base: $19.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $39.99 (prix de base: $59.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Hello Neighbor Hide and Seek – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Hob – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Hot Wheels Unleashed – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Inversus Deluxe – $1.99 (prix de base: $14.99)

– Jurassic World Evolution – $20.99 (prix de base: $59.99)

– Kill It With Fire – $3.74 (prix de base: $14.99)

– KORG Gadget – $33.60 (prix de base: $48.00)

– Lair of the Clockwork God – $4.99 (prix de base: $19.99)

– LEGO City Undercover – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super Villains – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO DC Super Villains Deluxe Edition – $11.24 (prix de base: $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO Jurassic World – $7.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $19.99 (prix de base: $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO Ninjago Movie Video Game – $7.49 (prix de base: $49.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base: $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Little Nightmares Complete Edition – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Lonely Mountains: Downhill – $10.99 (prix de base: $19.99)

– Lost in Random – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $41.99 (prix de base: $59.990

– Metallic Child – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Monster Prom: XXL – $4.95 (prix de base: $15.99)

– Monster Sanctuary – $6.79 (prix de base: $19.99)

– Moonlighter – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Mr. Driller DrillLand – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Murder House – $7.19 (prix de base: $11.99)

– MUSYNX – $20.99 (prix de base: $29.99)

– My Hero One’s Justice – $8.99 (prix de base: $59.99)

– My Time at Portia – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Namco Museum – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Naruto: Ultimate Ninja Storm – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Nelke & the Legendary Alchemists – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Neon Abyss – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Nickelodeon All-Star Brawl – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Night Trap: 25th Anniversary Edition – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $9.99 (prix de base: $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 Deluxe Edition – $5.99 (prix de base: $39.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– One Piece: Unlimited World Red Deluxe Edition – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base: $24.99)

– Overcooked Special Edition – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Persona 5 Strikers Deluxe Edition – $34.99 (prix de base: $69.99)

– Picross S Genesis & Master System Edition – $7.99 (prix de base: $9.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $9.99 (prix de base: $39.99)

– Pode – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Puyo Puyo Champions – $2.99 (prix de base: $9.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Rain World – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Rise: Race the Future – $9.89 (prix de base: $16.49)

– Rock of Ages 2: Bigger & Boulder – $2.99 (prix de base: $14.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition – $10.49 (prix de base: $29.99)

– Samurai Warriors 5 – $38.99 (prix de base: $59.99)

– Say No! More – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base: $12.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Secret Neighbor – $9.99 (prix de base: $19.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $3.99 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Columns II – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages G-LOC Air Battle – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Ichidant-R – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $4.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $4.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Shinobi – $4.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $5.99 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $5.99 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $4.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.79 (prix de base: $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Shin Megami Tensei V Digital Deluxe Edition – $59.49 (prix de base: $84.99)

– Sine Mora EX – $5.99 (prix de base: $29.99)

– Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate Digital Deluxe – $31.49 (prix de base: $44.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sonic Mania – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Sparklite – $7.49 (prix de base: $24.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base: $14.99)

– SpongeBob: Krusty Cook-Off – $4.94 (prix de base: $14.99)

– SteamWorld Dig – $2.49 (prix de base: $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $6.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Heist – $4.99 (prix de base: $19.99)

– SteamWorld Quest – $8.74 (prix de base: $24.99)

– Stick It to the Man – $2.39 (prix de base: $11.99)

– Superbeat: XONiC – $20.99 (prix de base: $29.99)

– Super Chariot – $2.23 (prix de base: $14.90)

– Superhot – $12.49 (prix de base: $24.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $29.99 (prix de base: $49.99)

– Surgeon Simulator CPR – $5.19 (prix de base: $12.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Syberia – $2.98 (prix de base: $14.90)

– Syberia 3 – $4.99 (prix de base: $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun! – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Team Sonic Racing + Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $24.99 (prix de base: $49.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base: $19.99)

– The House in Fata Morgana: Dreams of the Revenants Edition – $29.99 (prix de base: $39.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – $5.99 (prix de base: $39.99)

– The Outer Worlds – $23.99 (prix de base: $59.99)

– The Survivalists – $6.24 (prix de base: $24.99)

– The Ultimate Sonic Bundle – $29.99 (prix de base: $59.99)

– They Bleed Pixels – $4.49 (prix de base: $14.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base: $39.99)

– Thomas Was Alone – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Tiny Metal – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Toki – $2.23 (prix de base: $14.90)

– Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Valkyria Chronicles 4 Complete Edition – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Valkyria Chronicles Remastered + Valkyria Chronicles 4 – $27.99 (prix de base: $39.99)

– Vaporum: Lockdown – $10.99 (prix de base: $21.99)

– World War Z – $24.79 (prix de base: $39.99)

– Worms Rumble – $3.74 (prix de base: $14.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base: $29.99)

– XCOM 2 Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Yoku’s Island Express – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Yooka-Laylee – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Zoids Wild: Blast Unleashed – $15.99 (prix de base: $39.99)