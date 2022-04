Cérébrale Académie Switch se vend mieux que Forza Horizon 5 ou encore Grand Theft AutoTrilogy

Quand on pense aux grands succès de la Nintendo Switch, Big Brain Academy : Brain vs Brain (Cérébrale Académie : bataille de méninges) ne vous vient probablement pas à l’esprit. Ce volet de la série n’est pas en tête des classements chaque semaine, mais il fait beaucoup mieux que ce à quoi on pourrait s’attendre, surtout en Europe.

Bien que nous ne disposions pas de données spécifiques et chiffrées sur les ventes, Christopher Dring, de Games Industry, a commenté les ventes physiques de Big Brain Academy : Brain vs Brain, qui a réussi un exploit plutôt impressionnant. Selon Dring, Big Brain Academy : Brain vs Brain se porte plutôt bien en Europe, à tel point qu’il a dépassé les ventes de Forza Horizon 5 et de Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition. Gardez à l’esprit que Nintendo ne partage pas ses données sur les ventes numériques, ce chiffre ne concerne donc que les exemplaires en boîte !