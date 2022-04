L’action RPG Eiyuden Chronicle: Rising lance la saga le 10 mai prochain

CALABASAS, Calif. — le 12 avril 2022 — L’éditeur 505 Games, en collaboration avec Rabbit & Bear Studios (dirigé par Yoshitaka Murayama, créateur de Suikoden), et Natsume Atari, dévoilent aujourd’hui la date de sortie d’Eiyuden Chronicle: Rising. Ce RPG 2.5D en défilement horizontal avec des éléments de gestion de ville et servant de prequel à Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes sera disponible le 10 mai 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic et GOG. Eiyuden Chronicle: Rising sera également disponible le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass et le PC Game Pass.

Après qu’un tremblement de terre ait rendu accessible les tumulus runiques sous la ville de New Nevaeh, la région d’Allraan est assaillie d’aventuriers et de marchands en quête de richesse. C’est parmi eux que trois héros se rencontrent : CJ, l’honorable chasseuse de trésor, et Garoo, le mercenaire anthropomorphe, qui espèrent trouver la Lentille Runique, source de magie, tandis qu’Isha, jeune maire suppléante, veut reconstruire sa ville.

En plongeant dans les entrailles de la terre, les joueurs pourront expérimenter des combats des plus satisfaisants à base de dash, d’attaques rapides avec CJ, de sorts à distance avec Isha et de grands coups d’épée avec Garoo. Pour vaincre les boss, il faudra faire preuve de dextérité. En changeant de personnage à la volée, il sera possible de déclencher des combos dévastateurs et des pouvoirs spéciaux, le tout dans un environnement 2.5D resplendissant.

En fouinant dans les recoins des donjons et en récupérant les matériaux en chemin, nos héros redonneront à New Neveah sa gloire d’antan. Tout ce travail sera bénéfique aux joueurs qui se lanceront ensuite dans Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes courant 2023. Des éléments cosmétiques, de l’équipement spécial et des marchandises seront également transférables.

Dans les tumulus runiques se cache un complot des plus profonds qui aura des conséquences dans tout l’univers Eiyuden Chronicle. Eiyuden Chronicle: Rising prépare les joueurs à ce qui les attendra dans l’aventure Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes.

Eiyuden Chronicle: Rising sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, Epic et GOG au prix conseillé de 14.99€.