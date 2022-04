Nintendo a publié un nouveau trailer pour Fire Emblem Warriors : Three Hopes, qui présente davantage de mécanismes de jeu et un peu d’histoire. Le jeu sera lancé le 24 juin 2022 sur Nintendo Switch.

Révélez les destinées de trois nations dans Fire Emblem Warriors: Three Hopes sur Nintendo Switch, une histoire originale située dans l’univers de Fire Emblem: Three Houses. Prenant place à Fódlan, un continent gouverné par trois puissances, Fire Emblem Warriors: Three Hopes reprend le monde et les personnages de Fire Emblem: Three Houses pour raconter une nouvelle histoire. Participez à des batailles mêlant action et stratégie : contrôlez directement votre personnage et donnez des ordres à vos alliés pour décider où mener l’assaut selon l’évolution de la bataille. Profitez ensuite des instants de répit entre chaque affrontement pour interagir avec les personnages de Fire Emblem: Three Houses. Qu’allez-vous trouver dans ce récit inédit ? L’espoir… ou le désespoir ?

Le jeu sera disponible en anglais, français, allemand, espagnol et italien, avec des voix anglaises et japonaises.