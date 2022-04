Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : le Festival Synchro débute aujourd’hui !

Les duellistes pourront obtenir des récompenses spéciales grâce au pouvoir des Invocations Synchros

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) a le plaisir d’annoncer le Festival Synchro pour Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Pas besoin de synchroniser sa montre : le Festival Synchro débute dès maintenant !

Cet événement à durée limitée permet aux duellistes de découvrir l’étendue du pouvoir des Invocations Synchros. Dans le Festival Synchro, les joueurs peuvent uniquement utiliser des monstres Synchros pour construire leur Extra Deck. Ces monstres sont essentiellement Invoqués Spécialement en transformant un monstre Syntoniseur et au moins un monstre non-Syntoniseur en matériaux Synchros. Il convient donc aux duellistes de préparer leur Extra Deck avec soin pour pouvoir invoquer leurs monstres Synchros les plus dévastateurs !

Les duellistes qui participent au Festival Synchro s’affronteront pour remporter des Médailles, et celles-ci débloqueront des récompenses spéciales. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les joueurs recevront des Médailles en complétant un duel.

Pour plus d’informations, veuillez consulter l’annonce en jeu.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le populaire JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique. Des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner*, un mode solo, des affrontements en ligne, des tournois, des événements et bien plus encore attendent les joueurs.

Avec plus de 20 millions de téléchargements à ce jour, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL est l’expérience ultime du JCJ Yu-Gi-Oh! en jeu vidéo. Le titre est disponible gratuitement sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.