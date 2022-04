Microids annonce une prise de participation au capital social de OSome Studio

Paris, le 13 avril 2022 – Afin de renforcer sa stratégie éditoriale et continuer à développer son portefeuille de talents, Microids a le plaisir d’annoncer aujourd’hui sa prise de participation au capital social de OSome Studio.

Constitué d’une équipe talentueuse et expérimentée, OSome Studio a notamment développé et produit pour Microids des titres phares sur de nombreuses plateformes comme Astérix & Obélix XXL3 : Le Menhir de Cristal et plus récemment Les Schtroumpfs : Mission Malfeuille.

Pour Stéphane Longeard , CEO de Microids : « Après la création de Microids Studio Lyon et Microids Studio Paris, nous voulons nous engager durablement avec l’un de nos studios partenaires, OSome Studio. Chez Microids, nous estimons qu’il est essentiel en 2022 de pérenniser des partenariats avec des studios français qui font la fierté de notre patrimoine culturel vidéoludique ».

« Nous voyons la prise de participation par Microids dans notre studio comme un moyen parfait de pérenniser un partenariat sur le long terme. Elle nous permet de continuer à faire vivre des licences iconiques comme Astérix et Les Schtroumpfs, mais aussi à nous développer internationalement et ainsi renforcer notre équipe, avec d’autres licences et d’autres défis à venir. Nous accueillons à bras ouverts Microids et nous avons hâte de pousser encore plus loin la collaboration avec eux » déclare Mathieu Frémont , CEO et co-fondateur d’OSome Studio.

OSome Studio développe actuellement un nouveau titre pour Microids, qui sera dévoilé prochainement.