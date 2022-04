Une version physique pour Epics of Hammerwatch: Heroes’ Collection sur Nintendo Switch

Strictly Limited Games, en partenariat avec Crackshell, le célèbre éditeur indépendant et les experts en portage BlitWorks, est fier d’annoncer la sortie prochaine d’Epics of Hammerwatch : Heroes’ Edition en boîte édition limitée. Les deux jeux d’Hammerwatch acclamés par la critique et tout ce que vous pouvez souhaiter de l’univers d’Hammerwatch seront enfin disponibles dans une collection unique et physique (incluant bien sûr tous les DLC précédemment publiés) sur Nintendo Switch et PlayStation 4 (PS4). Le coup d’envoi des précommandes de l’édition limitée et de l’édition spéciale limitée sera donné le dimanche 17 avril, à 12 heures CEST (minuit), uniquement sur Strictly Limited Games.

Hammerwatch, le hack’n’slash acclamé par la critique, débarque enfin ! Tuez des hordes d’ennemis et explorez des environnements truffés de pièges, de secrets et de casse-tête. Maîtrisez 7 classes dont The Sorcerer, d’abord disponible sur console, et débloquez et améliorez ses aptitudes. En solo ou en Coop, montez les étages du Castle Hammerwatch dans un environnement fantastique pixellisé. Parcourez le désert jusqu’au Temple of the Sun Expansion et survivez à 2 nouveaux modes de jeu. Réunissez vos amis pour un massacre inoubliable !

Heroes of Hammerwatch – Ultimate Edition: Faites face à d’innombrables ennemis, pièges, énigmes et secrets, puis faites le plein de butin. Parcourez des niveaux générés de manière procédurale pour atteindre le sommet de la tour abandonnée. Améliorez vos héros pour leur octroyer divers bonus. Vous pouvez même apporter ces derniers dans la partie de vos amis !