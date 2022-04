La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Xenoblade Chronicles 3 – 15.0GB

Splatoon 3 – 6.0GB

Whisper Trip – 5.3GB

Aery – A New Frontier – 3.8GB

Arise: A Simple Story – Definitive Edition – 3.3GB

Deadcraft – 3.2GB

New Terra – 2.8GB

War Mines Collection – 2.8GB

Ping Pong Arcade – 2.7GB

One Last Memory – Reimagined – 2.6GB

Wildcat Gun Machine – 2.5GB

Tasomachi: Behind the Twilight – 1.6GB

Shadowrun: Hong Kong – Extended Edition – 1.5GB

Lust Bubbles: Sweet Mates – 1.2GB

Shadowrun: Dragonfall – Director’s Cut – 1.2GB

Shadowrun Returns – 1.1GB

Party Bundle: Ludomania & Flowlines VS & 2048 Battles – 937MB

Ravenous Devils – 887MB

Jigsaw Fun 3-in-1 Collection – 787MB

Escape Game R00M – 614MB

Layer Section & Galactic Attack S-Tribute – 597MB

Lost Grimoires: Stolen Kingdom – 511MB

Bunny Reversi – 430MB

Let’s Get Changed! Nyanzou&Kumakichi: Escape Game – 354MB

As Far As The Eye – 348MB

Panmorphia: Awakened – 277MB

Nonogram Minimal – 261MB

Gems of Magic: Dwarf’s Destiny – 231MB

Get-A-Grip Chip and the Body Bugs – 201MB

Dandy & Randy DX – 195MB

Raven’s Hike – 68MB

Cardful Planning – 61MB

Slap the Rocks – 28MB