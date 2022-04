Plug In Digital célèbre ses dix ans avec d’importantes promotions sur les jeux de ses deux labels, Dear Villagers et PID Games

Plug In Digital, la société à l’origine des labels indépendants Dear Villagers et PID Games, fête son dixième anniversaire ! Et quel meilleur moyen de célébrer cette occasion que de proposer de nombreuses réductions sur les jeux de ses labels ? Du 22 au 29 avril, à partir de 19 heures CEST, tous les jeux de Dear Villagers, ainsi que ceux de PID Games, seront à prix réduits – avec certains titres à -80 % ! – sur tous les revendeurs numériques (Steam, Epic ou GOG sur PC, Xbox et Nintendo Store sur console. Playstation aura une vente spéciale en juin, du 8 au 22).

Les jeux PID Games en promotion comprennent entre autres : Alba : A Wildlife Adventure à -50%, Yono and the Celestial Elephants à -80%, Epistory à -75%, Nanotale à -35%, Paper Beast : Folded Edition à -55 % et Pompom ! à -34 %.

Au cours des dix dernières années,est passé d’une petite agence de développement commercial à l’et s’est fait une place dans le monde de l’édition de jeux indépendants avec ses deux labels :

Dear Villagers a lancé plus de huit titres multiplateformes et multigénérationnels sur le marché dont son jeu d’aventure narratif dans une boucle temporelle The Forgotten City, sorti en 2021, salué par la critique internationale et nominé pour le meilleur jeu indépendant aux Game Awards 2021, ainsi que pour le jeu EE de l’année 2022 aux BAFTA Awards, pour sa narration exceptionnelle et de son univers captivant. Parmi les autres titres phares de Dear Villagers figurent ScourgeBringer, NeuroVoider, Edge Of Eternity, The Dungeon of Naheulbeuk, Aurion : Legacy of the Kori-Odan, Impulsion, Dead in Vinland, Astria Ascending, et plus récemment Revita !

Fondé fin 2020 pour offrir un service sur mesure à des projets originaux, PID Games est devenu le deuxième label d’édition de la société. Avec pour devise « No Rules, Just Games », il propose un portefeuille de jeux déjà riche de succès comme Alba : a wildlife adventure, Paper Beast ou Ghost of a Tale, plusieurs fois récompensés. PID Games poursuit son ascension et est en passe de publier 30 jeux cette année développés par des studios du monde entier, sur PC, consoles et mobiles.

« Notre label phare, Dear Villagers, s’est lancé comme un petit label d’édition français avec l’ambition de trouver des projets passionnants dans le monde entier », a déclaré Guillaume Jamet, responsable de l’édition. « Nous avons été plus que satisfaits des développeurs talentueux avec lesquels nous nous sommes associés ces dernières années, notre production ne fait que prendre de l’ampleur, et notre deuxième label d’édition PID Games est sur la même voie !

Ne manquez pas Skabma – Snowfall (PID Games), qui sort aujourd’hui, ainsi que Souldiers et ForeTales (Dear Villagers), qui sortiront sur PC et consoles au cours des prochains mois, et nous aurons bien d’autres choses à partager tout au long de l’année. Restez connectés ! »