Le hub de combat de Sea of Stars se dévoile

Sabotage Studio, développeur du prochain RPG rétro Sea of Stars, a publié un nouveau clip de gameplay rapide montrant le système de combat du jeu.

En particulier, ce clip montre le HUD (affichage tête haute) modifié que les joueurs utiliseront pendant les combats. Il donne une impression de rétro, comme dans les jeux de Square-Enix, tout en ajoutant quelques touches modernes. Le plus important est que le HUD n’encombre pas l’écran de combat, ce qui vous permet de faire facilement des choix et de faire le travail. Sea of Stars est un RPG au tour par tour inspiré des classiques. Il raconte l’histoire de deux enfants du Solstice qui vont combiner les pouvoirs du soleil et de la lune pour réaliser la magie de l’éclipse, la seule force capable de repousser les créations monstrueuses de l’alchimiste maléfique connu sous le nom de The Fleshmancer.