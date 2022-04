Une nouvelle vidéo (gameplay) de Splatoon 3 sur Nintendo Switch

Splatoon 3 sortira le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch. Les Inklings et les Octalings vont pouvoir disputer des matchs hauts en couleur aussi bien à Cité-Clabousse qu’à travers la Contrée Clabousse et découvrir de nouvelles fonctionnalités, des armes inédites ainsi que les derniers équipements à la mode.

Dans Splatoon 3, le mode Guerre de territoire peut donner lieu à des matchs endiablés à 4 contre 4 se déroulant sur des champs de bataille nouveaux comme anciens, et où les deux équipes s’affrontent pour colorer la plus grande partie du terrain. De nouvelles images permettent d’en apprendre plus sur l’un de ces nouveaux stages, la banlieue Balibot, ainsi que sur le transperceur, une nouvelle arme en forme d’arc qui permet de projeter de l’encre à la verticale comme à l’horizontale.



Vidéo issue du site web nippon, ce qui explique le manque de son.

Splatoon 3 propose également, en plus de matchs frénétiques à 4 contre 4, une campagne solo inédite ainsi que le retour du mode Salmon Run. Au cours de la campagne solo, les joueurs et joueuses incarneront Numéro 3 pour faire face aux Octariens et découvrir les secrets d’Alterna et de l’étrange bouillie hirsute.