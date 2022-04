Xenoblade Chronicles 2 augmente de plus en plus ses ventes au Japon

Alors que Xenoblade Chronicles 3 a été annoncé il y a peu, puis avancé à fin juillet pour le bonheur de tous amateurs de bon J-RPG, les ventes de Xenoblade Chronicles 2 ont connu une augmentation massive depuis ces annonces.

Mais les chiffres du jours se situent avant l’annonce du troisième opus. En effet, on apprend via Media Create que Xenoblade Chronicles 2 s’est vendu à 30.444 exemplaires en 2021, soit une hausse de 136% par rappoprt à 2020 (12.910 exemplaires). Ce qui est assez rare pour un jeu sorti en 2017!Et ce, uniquement les ventes physiques, sans compter donc les ventes eShop.



Si les ventes du second opus vont encore logiquement exploser cette année. La hausse de 2021 est créditée au reprint de version physique et la hype autour de l’annonce du DLC Pyra/Mythra (Super Smash Bros. Ultimate).