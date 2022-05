La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

The Centennial Case: A Shijima Story – 15.1GB

Clan O’Conall and the Crown of the Stag – 4.4GB

Eiyuden Chronicle: Rising – 3.6GB

Prinny Presents NIS Classics Volume 2: Makai Kingdom: Reclaimed and Rebound / ZHP: Unlosing Ranger vs. Darkdeath Evilman – 2.8GB

Best Month Ever! – 2.4GB

Cotton Fantasy – 2.3GB

Loopers – 2.1GB

Rogue Lords – 1.9GB

RiffTrax: The Game – 1.5GB

Vesper: Zero Light Edition – 1.4GB

Seven Pirates H – 1.2GB

The Future You’ve Been Dreaming Of – 887MB

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure – 880MB

Arcade Spirits: The New Challengers – 836MB

Infinite Links – 834MB

Citizen Sleeper – 828MB

Jigsaw Fun 3-in-1 Collection – 787MB

Hyper Echelon – 620MB

Snow Bros. Special – 313MB

Bundle Cats + Dogs – 227MB

Galacticon – 86MB

There Will Be No Turkey This Christmas – 80MB