14 nouveaux jeux annoncés sur Nintendo Switch

JUSTICE SUCKS est un jeu d’infiltration/action où tu incarnes un aspirateur-robot tueur en quête de vengeance dans l’univers télé des années 90. Traque ta proie, pirate des appareils, transforme-les en pièges mortels et absorbe le sang de tes ennemis pour déchainer des pouvoirs dévastateurs.

Le développeur Samurai Punk et l’éditeur tinyBuild ont annoncé que Justice Sucks arrivera sur Nintendo Switch cet été. Le jeu avait déjà été annoncé pour Steam plus tôt cette année et a maintenant été confirmé pour la console de Nintendo. Le jeu est un titre d’action furtive comique qui vous voit jouer le rôle d’un aspirateur robot sensible qui affronte des ennemis dans une esthétique de dessin animé des années 90.

Tu incarnes Aspi, un aspirateur-robot qui devient conscient après avoir empêché un cambriolage. Alors que ta famille est brutalement attaquée par l’équipe garantie de FamilyCorp, l’affrontement te projette dans la télé du salon. Au bord de la mort robotique, ta conscience pénètre dans « la dimension télévisuelle » pour te permettre d’obtenir les compétences dont tu auras besoin pour renaitre de tes cendres et sauver ta famille.

Il y a quelques années, nous avons appris que Lonesome Village serait disponible sur Nintendo Switch. Depuis lors, les choses ont été plutôt calmes pour le jeu d’aventure/de simulation sociale avec résolution de puzzle. Heureusement, il semble que l’équipe de développement était simplement occupée à travailler sur le projet. Une nouvelle bande-annonce pour Lonesome Village a été partagée il y a peu, et elle confirme que le jeu est en bonne voie pour une sortie sur Nintendo Switch en 2022.

Mothmen 1966 arrivera le 14 juillet sur Nintendo Switch via la boutique en ligne (l’eShop) pour $8.99 / €7.99 / £6.79.

Le visual novel Senren * Banka sortira sur Nintendo Switch le 27 mai (un jour avant au Japon) pour l’équivalent de $31.49.

Trouvez la paix intérieure dans ce jeu prenant place dans un petit monde ouvert. Améliorez le quotidien de l’ile grâce a vos plantations, constructions et en aidant les autres… cependant, des démons du passé ressurgissent pour vous rappeler ce que vous désirez oublier.

Aka, un jeu d’aventure en monde ouvert et sain. Il sortira sur Nintendo Switch au quatrième trimestre 2022. Le titre vous fait incarner Aka, un soldat panda rouge à la retraite en quête de paix intérieure. Son objectif est de rechercher des fantômes pour leur apporter la fermeture tout en s’installant simultanément sur une petite île et en construisant sa maison. Les caractéristiques du jeu comprennent l’exploration et la décoration des îles par l’artisanat et l’agriculture, des mini-jeux et des activités telles que la sieste, l’observation d’un nuage et la natation. Vous pourrez également aider les habitants de l’île en interagissant avec eux et en les aidant à résoudre leurs problèmes. En ce qui concerne l’agriculture, le système s’inspire de la permaculture, où les associations (conception de jardins) et les animaux sauvages jouent un rôle. Il est également possible de fabriquer des abris, des outils, des vêtements et des accessoires pour résoudre des quêtes ou simplement pour la décoration. L’artisanat nécessite que les joueurs rassemblent des matériaux, trouvent des objets, ou les obtiennent dans des quêtes.

Faire du vélo, regarder les nuages, se prélasser dans les sources d’eaux chaudes sous un cerisier en fleurs… ou faire une sieste sur un capybara géant. Un système de farming inspiré de la permaculture ainsi que la possibilité de fabriquer des objets, cuisiner etc. Explorez de biomes variés, des forêts tropicales aux montagnes enneigées.

Pro Gymnast Simulator sortira cet année sur Nintendo Switch.

Rejoins la compétition ultime d’acrobaties ! De la gymnastique, du parkour et des courses d’obstacles pour ninja, voilà ce qu’est Pro Gymnast, un jeu d’acrobaties incroyablement fluide basé sur le talent et une physique époustouflante. Ressens un grand sentiment d’accomplissement en relevant de véritables défis ! Maîtrise les contrôles uniques permettant une liberté totale, apprends de tes erreurs (et de tes succès !) et réalise des mouvements plus vrais que nature.

River City Saga: Three Kingdoms sortira sur Nintendo Switch partout dans le monde le 21 juillet, sur l’eShop comme en physique. Le jeu se base sur l’univers et l’histoire des Trois Royaumes. Le scénario se place à la fin de la dynastie Han, où les seigneurs de guerre du pays rivalisaient les uns avec les autres. Le grand Guan Yu est remplacé par Kunio, tandis que d’autres célèbres personnages de la série seront aussi présents en tant que seigneurs de guerre ou tacticiens : Gouda (Liu Bei), Godai (Zhang Fei), Sawaguchi (Zhang Bao), Nishimura (Zhang Jue) et Momozono (Tennin).

Les propriétaires de Nintendo Switch ont déjà un titre officiel de NASCAR à apprécier avec NASCAR Heat Ultimate Edition+, et il semble que ce titre ait vendu suffisamment d’exemplaires pour justifier une suite. Motorsport Games, développeur de NASCAR Heat Ultimate Edition+, a confirmé qu’un autre jeu NASCAR est en préparation pour la Switch. Dans une présentation de ses prochains projets, Motorsport Games a confirmé qu’un » jeu NASCAR 2022 » serait disponible sur Switch à l’automne. L’équipe n’a pas voulu donner de nom au projet, mais elle a précisé qu’il aurait « des graphismes améliorés et de nouvelles fonctionnalités par rapport à NASCAR Heat Ultimate Edition+ de l’année dernière. »

Best Month Ever! sortira le 5 mai pour 19€99. Ressentez des émotions fortes avec Louise, qui entame un périple inoubliable à travers les États-Unis à la fin des années 1960 pour apprendre à son fils Mitch à survivre dans un monde souvent cruel.

Qu’est-ce qui fait une bonne mère ? Il n’est jamais facile de savoir quelle est la meilleure chose à faire, surtout quand on est une mère célibataire quasi-trentenaire avec un fils de huit ans très intelligent. Chacun des choix que vous faites dans les moments charnières peut changer à jamais leur cours de votre vie, influencer la personnalité de Mitch et déterminer les valeurs qui le guideront quand il sera adulte.

Qu’est-ce qui fait que vous êtes vous ? Trouvez des indices qui expliquent comment Louise en est arrivée là, prenez des décisions cruciales que peu de gens auraient le courage de prendre, et montrez à Mitch ce qu’il a besoin de voir pour devenir indépendant, assuré et suffisamment courageux pour réussir sa vie.

Chaque action a des conséquences. Vos décisions sont vraiment importantes ! Afin que vous puissiez voir comment Mitch évolue, chaque action a une influence positive ou négative sur trois statistiques : la vertu, la confiance et les relations. Ces caractéristiques détermineront comment l’histoire de Mitch se terminera : il y a 9 fins uniques à découvrir !

Chacun a sa propre histoire. Les années 1960 ont été une période tumultueuse à plus d’un titre : entre l’été de l’amour et la guerre du Vietnam, de nombreux destins ont été bouleversés.

Le groupe Canned Heat allait à la campagne avec « Going Up the Country », tandis que dans « Like a Rolling Stone », Bob Dylan se demandait ce que cela faisait de ne pas avoir de chez-soi et d’être à la rue. Parcourez le pays, rencontrez une foule de personnages qui aideront Louise ou l’empêcheront d’atteindre ses objectifs, et préparez-vous à faire face au plus détestable des groupes, que beaucoup croyaient disparu depuis longtemps.

Deadly Dozen Reloaded est un remake complet du jeu de tir à la troisième personne original. Réalisé avec un nouveau moteur de jeu, de nouvelles cartes, de nouveaux graphismes et de nouvelles missions, Reloaded reprend cette franchise classique et la présente au public d’aujourd’hui avec fracas. La sortie du jeu est désormais prévue pour l’été 2022, alors qu’elle était auparavant prévue pour le printemps.

Deadly Dozen Reloaded est un remake complet du jeu original. Réalisé avec un nouveau moteur de jeu, de nouvelles cartes, de nouveaux graphismes et de nouvelles missions, Reloaded reprend cette franchise classique et la présente avec brio au public d’aujourd’hui. Les Deadly Dozen sont une force d’élite de soldats clandestins, envoyés au combat lorsque le sale boulot doit être fait rapidement et à tout prix. Ce sont des militaires désaxés, sauvages et indisciplinés, parfaits pour les missions les plus dangereuses de la Seconde Guerre mondiale. Traversez des paysages minés, des bases ennemies et des frontières gardées par des chars d’assaut avec votre choix de tireurs d’élite, d’experts en démolition, de médecins et plus encore. Passez d’une escouade à l’autre pour balayer le paysage ennemi et utiliser au mieux leurs… talents. Frayez-vous un chemin à travers 10 cartes différentes peuplées de plus d’ennemis, bâtiments et d’objets que vous pourrez faire exploser. Relevez le défi de rejouer les niveaux avec un équipage ou une charge d’armes différents pour obtenir ces nouveaux trophées. Des graphismes, des textures et des effets météorologiques améliorés vous plongent au cœur de l’action dans ce remake moderne d’un classique de la Seconde Guerre mondiale.

Lancez-vous dans un shoot’em up rétro riche en rebondissements et en secrets ! Spacewing War arrivera sur Nintendo Switch le 8 juin prochain pour $6.99 / €6.99.

Des envahisseurs de la planète Mavros ont débarqué sur Terre et vous devez les arrêter ! Spacewing War est un shoot’em up à défilement horizontal inspiré des classiques pour console portable du genre. Présentée dans un style pixel art à 4 tons, cette aventure spatiale débordant d’action associe une narration de science-fiction légère et une mécanique de jeu d’une simplicité trompeuse à un système de maniement d’arme élaboré et à une multitude de secrets à découvrir. Spacewing War met à votre disposition un arsenal très varié, des simples blasters aux projectiles boomerang, afin de vous donner les outils nécessaires pour surmonter les obstacles et affronter les boss imposants qui vous attendent. Personnalisez votre expérience avec 40 palettes de couleurs, débloquez des campagnes à mesure que vous progressez et attendez-vous à connaître des rebondissements inattendus au fil du récit interstellaire ! Traversez des champs d’étoiles, des cieux nuageux, des rivages tropicaux agités et bien plus encore dans cette ultime déclaration d’amour aux jeux d’action pour console portable d’antan.

Drunken Fist 2: Zombie Hangover sortira en juin prochain sur Nintendo Switch.

Thunder Kid II: Null Mission sortira lui aussi en juin sur la console hybride de Nintendo.

Rogue Sentry arrivera cet été sur Nintendo Switch.