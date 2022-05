Le top 5 des meilleures ventes de la semaine en France + top UK

Kirby et le monde oublié / Kirby and the Forgotten Land

Je vous propose de jeter un œil sur les meilleures ventes physiques en France d’après GSD (Game Sales Data) via le S.E.L.L. pour la semaine 14 de 2022 (du lundi 4 – dimanche 10 avril 2022).

Le dématérialisé n’est pas pris en compte dans le classement. A propos de la méthodologie employée : le top des ventes en valeur hebdomadaire est extrait des données du panel extrapolé GSD (Game Sales Data). Il est le reflet des produits vendus dans les points de vente Français.

Parlons Uk (attention, le top parle de la semaine 15 de 2022). Nintendo Switch Sports est confortablement installé à la première place du classement des jeux en boîte au Royaume-Uni cette semaine, selon les dernières données de GfK.

Il s’agit du troisième plus grand lancement au Royaume-Uni pour la franchise, derrière Wii Sports et Wii Sports Resort. Ces deux jeux se sont vendus pratiquement au même prix au lancement l’un que l’autre (Wii Sports n’était disponible qu’en pack avec la console Wii). En comparaison, Nintendo Switch Sports a vendu moins de la moitié de ce que ces jeux ont réussi à vendre pendant la semaine de lancement. Toutefois, le dernier jeu en date a enregistré des performances nettement supérieures à celles du titre précédent : Wii Sports Club sur Wii U, qui n’a pas réussi à atteindre le Top 40 lors de son lancement dans une boîte en 2014 (il n’a également atteint que la 13e place dans les charts de la Wii U). Toutes les données historiques sont fournies par GfK.

Pour comparer le jeu à d’autres jeux de fête récents, Nintendo Switch Sports a vendu plus du double de ce qu’a réussi Mario Party Superstars, et presque huit fois ce qu’a réussi Just Dance 2022 (tous deux sortis en novembre 2021). Il s’est également vendu plus de six fois ce que Ring Fit Adventure a fait pendant sa semaine de lancement en octobre 2019. Les ventes de la première semaine ne sont pas un excellent indicateur pour ces types de jeux. Tous les titres cités ci-dessus ont connu une semaine d’ouverture calme, mais ont ensuite vendu des stocks importantes. Le public qu’ils ciblent est plus occasionnel et moins susceptible de se ruer sur le premier jour. Par conséquent, le véritable succès de Nintendo Switch Sports dépendra de ses performances au cours des prochains mois, voire des prochaines années.

Lego Star Wars : The Skywalker Saga doit se contenter de la deuxième place, avec des ventes en baisse de 25 % en semaine. Le titre de Warner Bros avait réalisé trois Top 1 consécutifs. Kirby and the Forgotten Land est de retour dans le Top 10 après une hausse des ventes de 31%. Et Cricket 22 : Official Game of The Ashes est dans le classement à la 26e place après le lancement du jeu sur Nintendo Switch.

Voici le GfK UK Boxed Top Ten pour la semaine se terminant le 30 avril :