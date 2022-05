Furi annonce le DLC Onnamusha, un nouveau Rider pour redécouvrir le jeu

Le DLC sera disponible le 17 mai en même temps qu’une mise à jour gratuite pour Furi.

Montpellier, 3 mai 2022 – The Game Bakers est heureux d’annoncer un nouveau DLC Onnamusha pour Furi, leur jeu de combat de boss intense et stylé.

Le DLC Onnamusha vous propose d’incarner Onnamusha Rider, une puissante combattante qui alterne entre une posture de combat rapide et agile et une autre plus lente mais meurtrière, et peut déclencher la puissance dévastatrice de l’étoile. Ces nouvelles mécaniques de jeu amènent une toute nouvelle manière de jouer à Furi.

« Nous avons lu tous les messages des joueurs de Furi et une requête récurrente nous a vraiment marqués : » J’aimerais pouvoir oublier Furi pour le découvrir à nouveau « . Cela nous a donné l’idée du Rider Onnamusha qui apporte un style de jeu très différent avec une couche de tactique. » explique Emeric Thoa, le directeur créatif du jeu.

Avec la combattante Onnamusha, le jeu peut être rejoué dans les modes Histoire, Speedrun et Entraînement. Le studio proposera également une mise à jour gratuite du jeu de base, qui inclut tous les contenus payants et gratuits disponibles pour Furi et notamment le DLC Un Combat de plus ainsi que toutes les améliorations depuis la sortie (le mode Invincible, Furier Speedrun, les contrôles alternatifs)….

Le DLC (6.99€) et la mise à jour gratuite seront disponibles dès le 17 mai sur PC (Steam et GOG), PlayStation 4 & 5 et Nintendo Switch.