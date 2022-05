TOP 20 des ventes eShop sur Nintendo Switch pour Avril 2022

Au Japon, Nintendo a commencé à partager le Top 20 mensuel des logiciels pour la Nintendo Switch sur son site web. Le Top 20 ci-dessous répertorie les jeux les plus vendus sur le Nintendo eShop en avril 2022, et ne couvre que les téléchargements payants du Nintendo eShop et du My Nintendo Store au Japon (ce qui exclut les titres Free 2 Play, évidemment).

Voici le Top 20 mensuel des jeux pour le Nintendo eShop de la Nintendo Switch au Japon, couvrant la période du 1er au 30 Avril :

01./Nouveauté. – Nintendo Switch Sports (Nintendo) [29.4.2022]

02./01. – Kirby and the Forgotten Land (Nintendo) [25.3.2022]

03./Nouveauté. – eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2022 (Konami) [21.4.2022]

04./11. – Overcooked! 2 (Team17) [07.8.2018]

05./06. – Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) [28.4.2017]

06./Nouveauté. – CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION (Square-Enix) [07.4.2022]

07./04. – Monster Hunter Rise (Capcom) [26.3.2021]

08./00. – Deadly Days (Assemble Entertainment) [19.11.2020]

09./10. – Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) [07.12.2018]

10./08. – The Legend of Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) [03.3.2017]

11./09. – Minecraft (Microsoft Japan) [21.6.2018]

12./Nouveauté. – The House of the Dead: Remake (Forever Entertainment) [07.4.2022]

13./13. – Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) [20.3.2020]

14./05. – Pokémon Legends: Arceus (The Pokémon Company) [28.1.2022]

15./00. – PICO PARK (TECOPARK) [08.6.2019]

16./07. – Among Us (Innersloth) [16.12.2020]

17./Nouveauté. – 13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus) [14.4.2022]

18./00. – Splatoon 2 (Nintendo) [21.7.2017]

19./12. – Human: Fall Flat (Teyon Japan) [28.12.2017]

20./00. – Trine 4: The Nightmare Prince (3goo) [10.10.2019]

Sans trop de surprises, Nintendo Switch Sports se hisse à la tête du classement, faisant chuter Kirby en deuxième position. eBaseball Powerful Pro fait une entrée en 3ème position (place occupée par Triangle Strategy le mois dernier). Le jeu de Baseball restera surement inédit chez nous, mais ce sport est très populaire au Japon, ce qui explique cette troisième place. On note également la grosse remontée de Overcooked 2 (de la 11ème à la 4ème place). Pour le reste, les très bons Chrono Cross et 13 Sentinels se placent logiquement dans le classement (6ème et 17ème place). Splatoon 2 fait son retour dans le top 20 (18ème place), peut-être suite à la mise à disposition du DLC dans le NSO+… et en vue de la sortie de Splatoon 3 ?

Vous êtes toujours là ? Bien ! alors dans la continuité, nous vous proposons également de voir le top 15 pour l’eShop Européen ! C’est parti:

1. Nintendo Switch Sports

2. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

3. Kirby and the Forgotten Land

4. Minecraft

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Pokemon Legends: Arceus

7. Cuphead

8. Among Us

9. Stardew Valley

10. Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

11. Mario Party Superstars

12. Animal Crossing: New Horizons

13. Star Wars: Le pouvoir de la Force

14. Unpacking

15. FIFA 22 Legacy Edition

Le top Européen est un chouille différent… Forcément, on retrouve en tête la bonne surprise Nintendo Switch Sports, qui va redonner à tous la bonne excuse faire du sport en jouant devant sa console… À la deuxième place, c’est les Skywalker qui remportent la mise ! D’ailleurs, le Pouvoir de la Force fait aussi son entrée à la 13ème place. L’excellent Kirby se maintient en 3 ème position, devant les « classiques » de la console (Mario Kart 8 Deluxe et Pokémon). On est également contents de voir que Chrono Cross se trouve en 10ème position, comme quoi cette sortie était attendue. La porte ouverte peut-être à d’autres portages en HD-2D ?

source et source2