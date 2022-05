Wildcat Gun Machine est disponible dès maintenant

Le délirant ‘dungeon crawler’ est disponible sur PC, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

Hambourg, Allemagne – 4 mai 2022 – Daedalic Entertainment et ChunkyBox Games ont le plaisir de vous annoncer que Wildcat Gun Machine est désormais disponible sur PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PlayStation, Xbox et Nintendo Switch. Créez le chaos dans ce ‘dungeon crawler bullet hell’ et affrontez des hordes de semblants de chair très peu sympathiques avec tout un arsenal d’armes glorieuses et une puissance de chat supplémentaire.

Dans Wildcat Gun Machine, les joueurs sont propulsés dans des donjons labyrinthiques, remplis à ras bord d’ennemis répugnants et féroces, dans le but de libérer des robots géants d’anciens dieux démoniaques. H.P. Lovecraft serait fier. Pour atteindre cet objectif, les joueurs peuvent choisir parmi quarante types d’armes différentes (toutes idéales pour cribler de balles les créatures de l’enfer) ainsi que des supers capacités nées de l’amélioration de leur personnage. Wildcat Gun Machine se présente comme une expérience classique de combat de boss de type ‘bullet hell’ avec une particularité : au lieu de rendre les rencontres d’ennemis aléatoires, elles sont spécifiquement conçues pour fournir des énigmes de combat difficiles.

Caractéristiques principales :