Le jeu d’horreur MADiSON arrive cet été en édition physique sur Nintendo Switch

Saint-Ouen, France – 5 mai 2022 : Perp Games, le développeur Bloodious Games et Just For Games ont le plaisir d’annoncer l’arrivée en édition physique du jeu d’horreur MADiSON. Cette édition, nommée « Possessed Edition » contient de nombreux bonus et goodies physiques pour les fans

Poursuivi par un démon sadique, vous êtes contraint de poursuivre un rituel étrange… Parcourez des environnements inquiétants, prenez des photos instantanées avec votre appareil pour découvrir des secrets bien gardés, qu’il vaudrait peut-être mieux ne jamais mettre au jour…

Just For Games aura le plaisir de distribuer en France les versions physiques du jeu, disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 24 juin 2022, et sur Nintendo Switch en août 2022.