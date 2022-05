Découvrez les bienfaits de l’agriculture écoresponsable avec My Universe – Green Adventure – Bienvenue dans ma ferme !

Mettez-vous au vert le 30 juin prochain !

Paris, le 5 mai 2022 – Envie de prendrez l’air à la campagne ? Répondez à l’appel de la nature avec le jeu My Universe – Green Adventure – Bienvenue dans ma ferme, disponible le 30 juin prochain sur Nintendo Switch, et en version numérique sur PlayStation 4 et sur PC/Mac (Steam).

Préparez votre salopette et vos bottes en caoutchouc ! Vous venez d’hériter d’une vieille ferme familiale et il est grand temps de lui donner un coup de neuf. Légumes, fruits, fleurs… à vous de trouver les astuces pour développer vos cultures tout en respectant la nature. Soyez à l’écoute des commandes du village voisin et regardez votre ferme prospérer tout en vous amusant ! Prenez soin de vos animaux et assurez-vous qu’ils soient en bonne santé pour qu’ils puissent vous donner les meilleurs produits biologiques.

Caractéristiques du jeu :

Devenez un agriculteur écoresponsable – Explorez les environnements autour de votre ferme, nettoyez vos champs en friche à l’aide de tes différents outils et rénovez votre domaine agricole. Apprenez à cultiver des ressources en respectant la nature : chaque jour est une aventure grâce aux différentes quêtes journalières qui seront bien récompensées avec de nouveaux outils !

Vos amis les animaux – Dans votre aventure, vous serez responsable de plusieurs animaux. Vous devrez rénover différents bâtiments pour accueillir de nouveaux compagnons et ainsi proposer de nouveaux produits. Elevez et prenez soin de vos animaux en vous amusant avec eux grâce aux différents mini-jeux !

Répondez aux besoins des villageois – Plus vous avancerez dans votre aventure, plus vos choix de graines seront nombreux. Fleurs, fruits et légumes… Faites découvrir vos productions locales et vos recettes artisanales aux habitants du village ! Avec une dose de créativité, vous pourrez faire évoluer vos recettes et créer de nouvelles saveurs pour vos yaourts, confitures etc.

Plus vous avancerez dans votre aventure, plus vos choix de graines seront nombreux. Fleurs, fruits et légumes… Faites découvrir vos productions locales et vos recettes artisanales aux habitants du village ! Avec une dose de créativité, vous pourrez faire évoluer vos recettes et créer de nouvelles saveurs pour vos yaourts, confitures etc.

Green Adventure – Bienvenue dans ma ferme rejoint les jeux My Baby, Maîtresse d’école, Fashion Boutique, Cooking Star Restaurant, Pet Clinic Cats & Dogs, My Baby Chiens et Chats, Interior Designer et Doctors & Nurses déjà présents dans la gamme My Universe. Les titres My Universe permettent aux enfants du monde entier de se projeter dans leur vie rêvée d’adulte. Ils font également partie du catalogue du label Microids Life, consacré aux expériences de jeu pour toute la famille et tous les profils de joueurs.