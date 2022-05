Monster Hunter Rise Sunbreak, c’est 13 Go de mise à jour pour tous les joueurs!

A quelques jours du prochain événement numérique Monster Hunter Rise Sunbreak (le 10 mai), Capcom a révélé qu’une mise à jour pour Monster Hunter Rise sera publiée en même temps que l’extension, ce qui vous faudra 13 Go de stockage. Même si vous ne prévoyez pas d’acheter l’extension Sunbreak, vous devez mettre à jour le jeu principal si vous voulez jouer en ligne. La mise à jour comprendra des ajustements d’équilibre pour diverses armes, et vous aurez accès aux packs d’objets et aux tickets de changement d’apparence, même si vous ne possédez pas l’extension. Monster Hunter Rise Sunbreak sortira le 30 juin 2022 sur la Nintendo Switch. Le jeu principal est déjà disponible et peut être acheté sur le Nintendo eShop.

L’équipe de développement de Monster Hunter Rise: Sunbreak

