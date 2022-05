Une Ultra Mega Xtra annonce, arrivant sur Nintendo Switch en Automne 2022

Lyon, Paris, France – 6 mai 2022 – Breakfirst Games et Just For Games sont heureux d’annoncer aujourd’hui un tout nouveau jeu qui va challenger vos réflexes : Ultra Mega Xtra Party Challenge.

Dévoilé à l’occasion de l’AG French Direct du printemps 2022, Ultra Mega Xtra Party Challenge est un Party-Game véloce et extravagant jouable en solo comme à plusieurs. Appelez vos amis, prenez chacun un Joy-Con et affrontez le rythme effréné des mini-jeux tous plus délirants les uns que les autres ! Ultra Mega Xtra Party Challenge sera disponible sur Nintendo Switch à l’automne 2022.