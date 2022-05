La taille eShop des prochaines sorties sur Nintendo Switch

Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch ! Note: 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).

Regular Factory: Escape Room – 8.3GB

Clan O’Conall and the Crown of the Stag – 4.4GB

Metal Max Xeno: Reborn – 4.3GB

Kao the Kangaroo – 3.7GB

Senren * Banka – 3.3GB

Attentat 1942 – 2.8GB

Farm Tycoon – 1.1GB

Divination – 830MB

Summer Days – 410MB

Repentant – 292MB

Dungeons of Dreadrock – 291MB

Behind Closed Doors: A Developer’s Tale – 261MB

Dadish 3 – 134MB

HellGunner – 33MB