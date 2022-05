Nintendo-Town.fr : résultats des enchères anniversaires pour les 20 ans de Nintendo-Town !

Le mois d’avril a marqué les 20 ans de Nintendo-Town. A cette occasion, nous vous avons fait gagner pleins de cadeaux via nos réseaux sociaux mais aussi grâce aux enchères. Nous allons de ce pas découvrir les gagnants de ces enchères…

Résultats des enchères:

Martien Martien a gagné le code de jeu de Gemini (lot validé et code envoyé)



Kahzun a gagné le code de jeu de Arborira (Steam) (il doit encore validé son lot)



Louloulecorniste a gagné le code de jeu de Moon Raider (US) (lot validé et code envoyé)

AkikoYunicia a gagné le code de jeu de Ocean’s Heart (lot validé et code envoyé)

Laura a gagné le code de jeu de Dry Drowning (lot validé et code envoyé)

Chino a gagné le code de jeu de Curious Expedition 2 (lot validé et code envoyé)

Gabetiff a gagné le code de jeu de Say No ! More (lot validé et code envoyé)

Prix de réserve non atteint pour eSport Manager (550 NT Points)

Prix de réserve non atteint pour Unlock the Cat (550 NT Points)

Prix de réserve non atteint pour Headland (550 NT Points)

Félicitations aux gagnants. Pour les lots non validés, vous avez encore 48h à compter de la publication de cette news. Passé ce délai, les jeux non réclamés seront remis aux enchères et les NT Points ne seront pas décomptés.

De nouvelles enchères arriveront prochainement, restez à l’affut.

Alors, les enchères, c’est quoi ?

C’est tout simplement une occasion de vous remercier de façon ludique pour votre présence sur notre site. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir chaque jour nous lire, et on souhaite vraiment vous dire un gros merci. Pour le lancement, on vous proposera de gagner des codes de jeux eShop pour la Nintendo Switch. Si les enchères vous plaisent, on proposera de plus en plus de lots, comme des goodies, voire même des jeux en boite.

Comment participer ?

C’est très simple. Avoir un compte sur le site vous permet automatiquement de cumuler des points de fidélité, que l’on nomme NT Points. Voir par ici.



Comment obtenir des points ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’être présent et de faire vivre le site. Alors, à vous de jouer !

Visite quotidienne (10 NT Points) : Rien qu’en vous connectant chaque jour, vous gagnez 10 points.

Commentaire (1 NT Points – Max 20 par jour)

Chaque commentaire publié sur le site rapporte 1 NT Point (dans la limite de 20 commentaires par jour). Attention aux abus ! Les commentaires considérés comme spam sont pénalisés d’un retrait de 5 pts !

Lecture d’articles (x NT Points – Max 35 par jour) : On ne vous explique pas trop comment (à vous de trouver :p ), mais lire nos articles en étant connecté vous rapporte jusqu’à 35 points par jour.

Il y a également d’autres possibilités de gagner des points qu’on vous laissera découvrir par vous-même. Mais rassurez-vous, il n’est pas possible d’acheter des NT Points. Pas de P2W (Pay-to-Win) ici ! Seule la fidélité est récompensée ! Voir par ici.



Comment participer à une enchère ?

C’est par ici. Vous devez bien entendu être connecté avec votre profil pour voir votre solde de points disponibles. Sur chaque enchère, un curseur vous permet de définir le nombre de points que vous souhaitez investir sur l’enchère en cours. Si un autre membre surenchérit sur votre offre lorsque vous êtes sur la page, cette dernière s’actualisera en temps réel afin de permettre une meilleure réactivité (et un mail vous sera envoyé également). Quoiqu’il en soit, un historique d’activité vous permet de visualiser si vous êtes toujours en pole position pour remporter le lot.

A la fin du temps imparti et lorsque vous remportez une enchère, vous serez contacté via courriel (pensez à vérifier que votre email est correct sur votre profil). Vous avez alors 48h pour valider votre « achat » en dépensant vos NT Points misés afin de remporter le lot. Attention ! Passé ce délai, l’enchère sera remportée par l’enchérisseur suivant. Si vous perdez une enchère sur laquelle vous avez misé, les points misés ne vous seront pas débités.