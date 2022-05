Les promotions de la semaine sur l’eShop US de la Nintendo Switch

Comme chaque lundi, Nintendo propose via l’eShop de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc crée un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utilisé une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Abzu – $6.99 (prix de base: $19.99)

– Ace Attorney Turnabout Collection – $39.59 (prix de base: $59.99)

– Actraiser Renaissance – $20.99 (prix de base: $29.99)

– AER: Memories of Old – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Alex Kidd in Miracle World – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Amnesia: Collection – $4.49 (prix de base: $29.99)

– Aragami: Shadow Edition – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Axiom Verge – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Balan Wonderworld – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II – $9.99 (prix de base: $49.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $5.00 (prix de base: $19.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle Special Edition – $19.50 (prix de base: $49.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Blossom Tales – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Blue Fire – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Bomber Crew – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Brawlout – $7.99 (prix de base: $19.99)

– BurgerTime Party! – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Call of Juarez: Gunslinger – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Capcom Arcade Stadium Packs 1, 2, and 3 – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy! – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Collection of Mana – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $13.99 (prix de base: $19.99)

– Corpse Party – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Crysis 2 Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Crysis 3 Remastered – $17.99 (prix de base: $29.99)

– Cytus Alpha – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Dandy Dungeon – $13.29 (prix de base: $18.99)

– Dead by Daylight – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Deemo – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Double Cross – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base: $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Dragon Quest – $3.24 (prix de base: $4.99)

– Dragon Quest II – $4.21 (prix de base: $6.49)

– Dragon Quest III – $8.11 (prix de base: $12.49)

– Dungeon Encounters – $19.49 (prix de base: $29.99)

– Earthlock – $5.38 (prix de base: $29.90)

– Embr – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Epic Chef – $14.99 (prix de base: $24.99)

– Figment – $1.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Final Fantasy IX – $10.49 (prix de base: $20.99)

– Final Fantasy VII – $7.99 (prix de base: $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base: $9.99)

– Freedom Finger – $1.99 (prix de base: $7.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base: $14.99)

– Gal Metal – $5.99 (prix de base: $19.99)

– Genesis Noir – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Ghostrunner – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $19.79 (prix de base: $29.99)

– God Eater 3 – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Golf Club Wasteland – $3.99 (prix de base: $9.99)

– Greak: Memories of Azur – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Grow: Song of the Evertree – $16.74 (prix de base: $24.99)

– Guilty Gear – $6.89 (prix de base: $9.99)

– Guilty Gear XX Accent Core Plus R – $9.74 (prix de base: $14.99)

– Heroland – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Hotshot Racing – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Human: Fall Flat – $6.79 (prix de base: $19.99)

– I Am Setsuna – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base: $29.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $4.99 (prix de base: $24.99)

– Journey to the Savage Planet – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Kamiko – $2.49 (prix de base: $4.99)

– Kill la Kill: IF – $10.00 (prix de base: $19.99)

– Lanota – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Last Day of June – $9.99 (prix de base: $19.99)

– Legend of Mana – $20.99 (prix de base: $29.99)

– LEGO DC Super Villains Deluxe Edition – $11.24 (prix de base: $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $9.99 (prix de base: $49.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition – $8.99 (prix de base: $44.99)

– Lost Sphear – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Lumines Remastered – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Monkey Barrels – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $13.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $11.99 (prix de base: $39.99)

– Monster Hunter Rise – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Hunter Rise Deluxe Edition – $34.99 (prix de base: $69.99)

– Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Deluxe Edition – $34.99 (prix de base: $69.99)

– My Hero One’s Justice – $8.99 (prix de base: $59.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Narita Boy – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $14.99 (prix de base: $49.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $9.99 (prix de base: $39.99)

– NEO: The World Ends with You – $29.99 (prix de base: $59.99)

– Neo Cab – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Neverwinter Nights – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Ni no Kuni II – $29.99 (prix de base: $59.99)

– No More Heroes – $14.99 (prix de base: $19.99)

– No More Heroes 2 – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Oceanhorn – $5.24 (prix de base: $14.99)

– Oceanhorn 2 – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base: $19.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $14.99 (prix de base: $59.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Oninaki – $19.99 (prix de base: $49.99)

– Overcooked! All You Can Eat – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Paradise Killer – $11.99 (prix de base: $19.99)

– Paratopic – $1.99 (prix de base: $5.49)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Planescape: Torment and Icewind Dale – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base: $39.99)

– Pumpkin Jack – $13.49 (prix de base: $29.99)

– Resident Evil – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 0 – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 4 – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 5 – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil 6 – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Rogue Heroes: Ruins of Tasos – $7.99 (prix de base: $19.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base: $28.99)

– Runbow – $2.99 (prix de base: $14.99)

– Rune Factory 4 Special – $23.99 (prix de base: $29.99)

– SaGa Frontier Remastered – $17.49 (prix de base: $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base: $29.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – $22.49 (prix de base: $29.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $5.99 (prix de base: $39.99)

– Senran Kagura: Peach Ball – $14.99 (prix de base: $29.99)

– Senran Kagura Reflexions – $4.99 (prix de base: $9.99)

– Serial Cleaner – $2.24 (prix de base: $14.99)

– Shadowverse: Champion’s Battle – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $14.99 (prix de base: $19.99)

– Slain: Back From Hell – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Slime-san – $4.07 (prix de base: $11.99)

– Slime Rancher: Plortable Edition – $17.49 (prix de base: $24.99)

– Space Crew: Legendary Edition – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Spelunker Party! – $14.99 (prix de base: $29.99)

– SpongeBob: Krusty Cook-Off – $3.99 (prix de base: $14.99)

– Star Ocean: First Departure R – $8.39 (prix de base: $20.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $23.99 (prix de base: $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $29.99 (prix de base: $39.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $11.99 (prix de base: $29.99)

– Summer in Mara – $9.99 (prix de base: $24.99)

– Super Crush K.O. – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Superliminal – $12.99 (prix de base: $19.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $8.99 (prix de base: $59.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $7.49 (prix de base: $49.99)

– Sword of the Necromancer – $5.99 (prix de base: $14.99)

– Tales of Vesperia: Definitive Edition – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Tetris Effect: Connected – $23.99 (prix de base: $39.99)

– The Flame in the Flood – $2.99 (prix de base: $14.99)

– The Gardens Between – $3.99 (prix de base: $19.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $24.79 (prix de base: $39.99)

– The Missing: J.J. Macfield and the Island of Memories – $7.50 (prix de base: $29.99)

– The Sinking City – $9.99 (prix de base: $49.99)

– Tools Up! – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Trials of Mana – $24.99 (prix de base: $49.99)

– Tropico 6 – $27.49 (prix de base: $49.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $7.49 (prix de base: $14.99)

– Ultra Street Fighter II: The New Challengers – $19.99 (prix de base: $39.99)

– Unrailed! – $4.99 (prix de base: $19.99)

– Unreal Life – $13.79 (prix de base: $22.99)

– Valfaris – $11.24 (prix de base: $24.99)

– Vaporum – $7.49 (prix de base: $24.99)

– Velocity 2X – $3.99 (prix de base: $19.99)

– Voez – $12.50 (prix de base: $25.00)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $23.99 (prix de base: $29.99)

– Wingspan – $9.99 (prix de base: $19.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base: $39.99)

– Yonder: The Cloud Catcher Chronicles – $16.79 (prix de base: $29.99)