Electronic Arts s’apprête à créer pour les fans l’avenir du football interactif avec EA SPORTS FC

Une Nouvelle Ère commencera en 2023, après qu’EA SPORTS ait délivré le plus ambitieux FIFA de tous les temps

EA SPORTS poursuit sa collaboration avec plus de 300 partenaires licenceurs dans le sport pour créer le plus grand club de football au monde



REDWOOD CITY, Californie — Aujourd’hui, Electronic Arts Inc. (NASDAQ : EA) a annoncé que ses jeux de football de renommée mondiale passeront sous une nouvelle marque EA SPORTS FC™ en 2023. Cette décision permettra à EA d’offrir la plus grande expérience sportive interactive au monde pour sa communauté grandissante, toujours en collaboration avec plus de 300 partenaires à travers le monde du football.

​​

​EA SPORTS FC sera la plateforme permettant à EA d’innover, de créer et de développer de nouvelles expériences. Elle donnera vie à plus de facettes du monde sportif et exploitera la force collective de plus de 150 millions de joueurs au travers de tous les matchs de football qui se jouent dans le monde sur le jeu – et touchera des centaines de millions de nouveaux fans dans les années à venir.

« Notre vision pour EA SPORTS FC est de créer le club de football le plus grand et le plus influent au monde, à l’épicentre de la communauté des fans de football », a déclaré Andrew Wilson, PDG d’Electronic Arts. « Depuis près de 30 ans, nous construisons la plus grande communauté de football au monde – avec des centaines de millions de joueurs, des milliers d’athlètes partenaires et des centaines de ligues, fédérations et équipes. EA SPORTS FC sera le club de chacun d’entre eux, et des fans de football du monde entier.

EA SPORTS FC apporte la force de plus de 300 partenaires individuels sous licence, permettant aux joueurs d’accéder à plus de 19 000 athlètes dans 700 équipes, dans 100 stades et plus de 30 ligues à travers le monde. Grâce à EA SPORTS FC, EA étendra encore la portée et la puissance de son portefeuille de licences de football en conservant et en développant le contenu de football sous licence, en évoluant vers de nouvelles expériences et en réinvestissant de manière significative dans le sport. EA s’appuiera également sur des valeurs d’inclusivité et innovera dans de nouveaux domaines autour du football féminin et des racines du foot pour la communauté mondiale.

​​

​L’introduction d’EA SPORTS FC n’aura aucune incidence sur les jeux actuels de football d’EA SPORTS, et EA et la FIFA sont ravis de proposer le plus grand et le plus ambitieux EA SPORTS™ FIFA jamais créé cet automne. Notre produit final FIFA comprendra également plus de modes de jeu, de fonctionnalités, d’équipes, de ligues, de joueurs et de compétitions que n’importe quelle édition précédente. Les fans pourront découvrir ces innovations dans tout l’écosystème EA SPORTS FIFA, y compris FIFA Mobile, FIFA Online 4 et eSports.

Andrew Wilson : « Nous sommes reconnaissants pour nos nombreuses années d’excellent partenariat avec la FIFA. L’avenir du football mondial est très prometteur et les fans du monde entier n’ont jamais été aussi forts. Nous avons une opportunité incroyable de placer EA SPORTS FC au cœur du sport et d’offrir des expériences encore plus innovantes et authentiques au public grandissant du football.

EA a développé le réseau de partenariats et de licences le plus étendu et le plus complet du sport, le tout dans le but d’offrir une expérience véritablement immersive aux fans du monde entier. EA SPORTS FC sera le seul endroit où les fans pourront jouer dans les emblématiques UEFA Champions League, UEFA Europa League, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga, LaLiga, Serie A et MLS, entre autres. L’étendue et la profondeur de l’écosystème de contenu sous licence d’EA lui permettront d’offrir une authenticité inégalée dans les jeux de football EA SPORTS actuels et à venir.

Citations partenaires :

PREMIER LEAGUE

​« EA SPORTS est un partenaire de longue date et précieux de la Premier League, et nous sommes impatients de continuer à collaborer dans cette nouvelle ère avec EA SPORTS FC. Richard Masters, Premier League Chief Executive »

​​

​LA LIGA

​« EA SPORTS représente le summum des expériences du football interactif d’aujourd’hui et de demain, et nous sommes honorés de continuer cette collaboration qui dure depuis plus de 20 ans » – Javier Tebas, Président de La Liga. « Nous nous associons avec EA SPORTS FC pour offrir une expérience innovante et authentique et faire grandir l’amour du football ensemble dans le monde entier et ce pour les prochaines années à venir. »

​​

​BUNDESLIGA

​« Nous avons un partenariat fabuleux avec EA » déclare Donata Hopfen CEO de la Bundesliga. « EA SPORTS est un acteur majeur et précieux du monde du football, et nous sommes ravis de tout ce qui va résulter de notre partenariat innovant. Nous sommes impatients de voir la Bundesliga et la Bundesliga 2 intégrés à EA SPORTS FC. »

​​

​UEFA

​« Avec un engagement commun de servir les fans de football à travers le monde, nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec EA SPORTS FC pour offrir aux joueurs des expériences de jeu authentiques qui mettent en avant les compétitions de club qu’ils aiment ». Guy-Laurent Epstein, Directeur Marketing, UEFA

​​

​CONMEBOL

​« Connecter les fans de football à leurs clubs, joueurs, compétitions et autres fans grâce à des expériences numériques est primordial pour l’avenir des fans de football, et nous sommes ravis de nous associer à EA SPORTS FC pour offrir ces expériences immersives aux fans du monde entier ». Juan Emilio Roa, Directeur Marketing et Commercial, CONMEBOL. ​

​​

​NIKE

​« Nous sommes ravis de poursuivre et d’étendre notre partenariat de longue date avec EA SPORTS alors que nous servons des athlètes qui sont à l’intersection du sport, du jeu vidéo et de la culture », déclare J van Hameren, EVP & CMO, NIKE In. « Notre collaboration avec EA SPORTS FC développera de manière authentique les façons dont nos communautés peuvent jouer et s’engager dans le sport ».

Plus d’informations sur EA SPORTS FC seront disponibles à l’été 2023.