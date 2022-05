Japon : Top des ventes du Famitsu pour avril 2022

Kirby et le monde oublié / Kirby and the Forgotten Land

Famitsu a dévoilé son dernier rapport mensuel sur les ventes de jeux vidéo au Japon, couvrant cette fois le mois d’avril 2022 (pour être plus précis, la période allant du 28 mars au 24 avril 2022, soit 4 semaines au total).

Ce mois-ci encore, Kirby and the Forgotten Land est le numéro 1 des ventes avec plus de 238 000 exemplaires vendus. C’est une bonne performance pour un deuxième mois, bien que cela soit en partie dû au fait que le jeu est sorti à la toute fin du mois de mars. Il ne fait aucun doute que le jeu continuera à se vendre régulièrement tout au long de l’année.

Il y a deux sorties dans le Top 5 des jeux ce mois-ci : les deux versions d’eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2022, qui se sont vendues à environ 147 000 exemplaires combinées (une performance légèrement décevante). La version Nintendo Switch a été de loin la plus vendue avec 92 724 exemplaires écoulées (près d’1/3 des ventes). S’il suit la même trajectoire de vente que les jeux précédents de la série, cet opus 2022 ne devrait pas avoir de mal à vendre bien plus de 200 000 exemplaires rien qu’en version physique.

Quant au portage de 13 Sentinels sur Nintendo Switch : Aegis Rim, il connaît un bon départ avec 33 216 exemplaires vendus. Winning Post 9 2022, il s’est vendu à un peu plus de 26 000 exemplaires au cours de son mois de lancement, la version Nintendo Switch étant celle qui s’est le plus vendue (près de 15 000 exemplaires). Enfin, Famitsu souligne que les deux versions de The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Wii U et Nintendo Switch) se sont vendues à plus de 2 millions d’exemplaires (combinées) en physique depuis leur lancement.

Top des ventes :

01./01. [NSW] Kirby and the Forgotten Land <ACT> (Nintendo) {2022.03.25} (¥5.980) – 238.421 / 618.481

02./00. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 <SPT> (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 92.724 / NEW

03./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 61.152 / 4.579.625

04./00. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2022 <SPT> (Konami) {2022.04.21} (¥7.500) – 54.539 / NEW

05./08. [NSW] Minecraft # (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 37.720 / 2.612.444

06./00. [NSW] 13 Sentinels: Aegis Rim <ADV> (Atlus) {2022.04.14} (¥6.980) – 33.216 / NEW

…

14./00. [NSW] Winning Post 9 2022 <SLG> (Koei Tecmo) {2022.04.14} (¥7.800) – 14.974 / NEW

19./00. [PS4] Winning Post 9 2022 <SLG> (Koei Tecmo) {2022.04.14} (¥7.800) – 11.151 / NEW

Sur le plan hardware, la Nintendo Switch s’est vendue à 246 105 exemplaires, ce qui représente une baisse par rapport à mars 2022 (364 495 exemplaires). Si l’on considère que la période de suivi n’inclut pas la Golden Week, cette baisse n’a rien de bien inquiétant pour Nintendo.