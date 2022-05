Sword of the Vagrant annoncé sur Nintendo Switch

L’édition de Famitsu de cette semaine révèle que Rainy Frog sortira le RPG d’action à défilement latéral The Vagrant de 2018 d’O.T.K Games sur Nintendo Switch en juin 2022. Cette version du jeu sera renommée Sword of the Vagrant.

Voyagez dans un magnifique monde fantastique peint à la main connu sous le nom de Mythrilia et découvrez la vérité sur votre lignée et son plus sombre secret. Incarnez Vivian le vagabond, un vendeur ambulant, qui suit les recherches de son père disparu dans le but de retrouver sa famille. Tracez votre chemin depuis un village côtier tranquille à travers des forêts mystérieuses, des châteaux hantés et des champs de bataille en ruines. Lorsque le barrage sans fin d’ennemis aura été vaincu, quel réconfort restera-t-il à notre héros ? The Vagrant est un RPG d’action en 2D. En tant que Vivian, vous vivrez une aventure passionnante et stimulante axée sur un gameplay de combat qui utilise des chaînes de combo, des attaques de charge et des compétences spéciales, tout en améliorant la constitution de votre personnage grâce à de nouveaux équipements et capacités. Jouez de manière décontractée ou devenez un maître du combat.