The Jackbox Party Starter sera disponible le 23 juin

La nouvelle collection de Jackbox sortira sur Steam, PlayStation, Xbox et Nintendo Switch

Chicago (Illinois), le 10 mai 2022 – Jackbox Games a le plaisir d’annoncer que la collection The Jackbox Party Starter sortira le 23 juin sur Steam, PlayStation 4/5, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch. Cette nouvelle compilation regroupe trois jeux issus du catalogue Jackbox, pour la première fois localisés en français : Trivia Murder Party 2, Tee K.O. et Quiplash 3. La collection The Jackbox Party Starter est pensée pour être une porte d’entrée vers les titres Jackbox. Elle constitue également un excellent moyen de mettre l’ambiance en soirée !

Chaque titre de la collection est entièrement traduit en français, italien, allemand et espagnol, en plus de l’anglais. Actuellement, deux jeux du catalogue Jackbox sont localisés dans ces langues : Quiplash 2 InterLASHional et Drawful 2. En complément, Jackbox Games a mis à jour les trois titres de sa compilation à venir en y ajoutant de nouveaux paramètres et fonctionnalités, tels que les filtres de contenu, les sous-titres et la modération. Certains des paramètres les plus récents, comme le scan d’un QR code pour rejoindre une partie ou la possibilité de virer des joueurs, sont également inclus.

The Jackbox Party Starter rassemble les jeux suivants :

Quiplash 3 : Quiplash 3 propose les mécaniques classiques et appréciées de Quiplash, avec un tout nouveau round final ! Chaque joueur répond à une série de questions avant de se lancer dans une bataille de traits d’esprit. Inclus à l’origine dans The Jackbox Party Pack 7

Tee K.O. : Bienvenue sur la mystérieuse Île T-Shirt, où les joueurs s’affrontent dans un tournoi ancestral et mortel. Mais ils ne combattent pas avec leurs poings : ils se lancent dans une bataille de… t-shirts. Inclus à l’origine dans The Jackbox Party Pack 3

Trivia Murder Party 2 : Le tueur en série accro aux jeux télévisés de Trivia Murder Party est de retour avec de nouveaux mini-jeux encore plus ignobles. Les joueurs pourront-il survivre une nuit à l’Hôtel du Meurtre ? Qui vaincra ? Qui trahira ses amis ? Quand ces chambres ont-elles été nettoyées pour la dernière fois ? Trivia Murder Party 2 est plus grand, plus drôle, plus étrange. Inclus à l’origine dans The Jackbox Party Pack 6

Les smartphones, tablettes et ordinateurs peuvent être utilisés comme contrôleurs pour The Jackbox Party Starter. Pour jouer, il suffit de se rendre à l’adresse Jackbox.tv sur son appareil et d’entrer le code de la partie. Jusqu’à 10 000 personnes peuvent rejoindre une partie en tant que public et influencer le résultat final.

The Jackbox Party Starter sera disponible le 23 juin sur Steam, PlayStation 4/5, Xbox et Nintendo Switch et sera localisé en français, italien, allemand et espagnol.