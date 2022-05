TNMT: Cowabunga Collection arrive en édition physique courant 2022

Saint-Ouen, France – 10 mai 2022 : Konami Digital Entertainment, Inc, le développeur Digital Eclipse et Just For Games ont la joie d’annoncer l’arrivée en édition physique de Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, la compilation des jeux rétro Tortues Ninja.

Leonardo, Donatello, Raphael et Michelangelo s’apprêtent à ressortir des égouts dans Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection ! En collaboration avec Nickelodeon, treize jeux issus des archives de KONAMI de titres Teenage Mutant Ninja Turtles (TMNT) rétro 8-bit, 16-bit et arcade ainsi que leurs versions japonaises* sortiront sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One / Series X et Nintendo Switch.

Just For Games aura le plaisir de distribuer en France les versions physiques du jeu, disponible le 31 décembre 2022 (date provisoire).