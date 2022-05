Card Shark fait tapis sur PC & Switch le 2 juin et Gunbrella est exactement le jeu que vous imaginez

Les immenses bluffeurs de Nerial (Reigns) et les gentils fishs de Devolver Digital (Devolver Bootleg) ont toujours un as dans leur manche : le conte de dupes au cœur de l’Europe du XVIIIème siècle Card Shark sortira sur PC et Nintendo Switch le 2 juin prochain !

L’intrépide escouade de Doinksoft (Devolver Bootleg) fait également équipe avec l’éditeur renégat pour annoncer Gunbrella, une jeu d’action aventure noir-punk dans un monde fortement dépendant à une ressource naturelle qui diminue dangereusement. Un peu comme la vraie vie, mais avec un dispositif spectaculaire aussi efficace contre les ennemis que contre la pluie ! Gunbrella planera sur PC et Nintendo Switch en 2023.

Un bûcheron bourru, une bonne vieille soif de vengeance, un mystérieux flingue parapluie : Gunbrella est une enquête musclée au milieu des goules, des gangsters, des flics et des gourous sur fond d’incurie industrielle.

Ce mélange d’action et d’aventure en side-scrolling explore une grande diversité d’environnements constellés de personnages étranges qu’il vous faut interroger. Tirez profit de votre Gunbrella pour glisser, planer, vous balancer, dasher ou encore plonger et rassemblez des débris et autres trucs qui traînent pour faire le plein de munitions et acquérir diverses améliorations. Une secte impliquée dans des enlèvements, des gangs miteux, des spectres qui se matérialisent là où le sang coule… le voyage s’annonce aussi dense que périlleux !