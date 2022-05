La mise à jour du cloud de Kingdom Hearts sur Nintendo Switch améliore nettement les performances

Tous les jeux Kingdom Hearts version cloud sur Nintendo Switch ont reçu une nouvelle mise à jour aujourd’hui. Dès maintenant, les joueurs peuvent accéder à la version 1.0.3.

Chaque titre permet aux joueurs de vérifier la congestion des serveurs. Cela s’affiche sur l’écran du portail, informant essentiellement les utilisateurs de l’intensité de l’activité des serveurs. Avec une congestion élevée, ils sont plus susceptibles de rencontrer des problèmes comme le lag. Ce n’est pas tout pour la mise à jour 1.0.3. Dans Kingdom Hearts III + Re Mind spécifiquement, les joueurs peuvent maintenant choisir entre les modes graphiques et les modes de performance. Square-Enix n’a pas partagé de détails spécifiques, mais cela devrait signifier qu’il est possible d’opter pour les meilleurs visuels possibles ou les meilleures performances avec un taux d’images plus élevé.

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue et Kingdom Hearts III + Re Mind sont tous disponibles dès maintenant sur Switch via les jeux en cloud sur l’eShop. L’ensemble de ces jeux est également vendu dans le cadre de l’Integrum Masterpiece de Kingdom Hearts. Tetsuya Nomura avait précédemment déclaré qu’il n’y aurait pas de portage natif des jeux Kingdom Hearts sur Nintendo Switch, l’équipe estimant qu’une telle tâche était technologiquement difficile (spoiler, ils ont la flemme). En octobre dernier cependant, le producteur de la série, Ichiro Hazama, a déclaré qu’il était « indécis » et qu’il était « impatient d’entendre les commentaires de nos fans ».