Les données sur les ventes de Nintendo Switch Sports n’ont pas été rendues disponibles dans le dernier rapport fiscal de Nintendo, car le jeu a été lancé après la fin de la dernière année fiscale. Cela dit, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a bien voulu partager une mise à jour lors d’une session de questions-réponses avec les investisseurs.

Selon Furukawa, Nintendo Switch Sports connaît un « démarrage extrêmement fort dans toutes les régions ». Au Japon, des joueurs de tous âges découvrent le jeu, tandis que ceux qui jouent en Amérique du Nord et en Europe ont pour la plupart la vingtaine, et ils avaient l’habitude de jouer à Wii Sports et Wii Sports Resort. Enfin, Furukawa s’est engagé une fois de plus à soutenir Nintendo Switch Sports pendant longtemps, avec du contenu prévu tout au long de l’année.