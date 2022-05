Une nouvelle version de Pokémon HOME ajoute encore plus de compatibilité (Pokémon Arceus, Diamant Étincelant et Perle Scintillante)

Londres, Royaume-Uni, le 12 mai 2022. The Pokémon Company International et Nintendo ont aujourd’hui annoncé la version 2.0.0 de Pokémon HOME. Celle-ci rend l’application de stockage sur le cloud compatible avec les jeux Légendes Pokémon : Arceus, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante, en plus des jeux précédents, à savoir Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, Pokémon : Let’s Go, Pikachu, Pokémon : Let’s Go, Évoli et Pokémon GO. Cette mise à jour devrait être disponible dans les semaines à venir. Pokémon HOME permet à tous les Dresseurs et Dresseuses de poursuivre leurs aventures par-delà les frontières des consoles et de gérer leur collection de Pokémon à travers les divers jeux. Cependant, les Pokémon pouvant être envoyés dans chaque jeu sont limités aux Pokémon disponibles dans ces jeux. Il est possible de consulter la liste des Pokémon pouvant être déplacés depuis le menu « Aide » de la version mobile de Pokémon HOME.

Découvrez les Étrange Balls

Étant donné que Légendes Pokémon : Arceus se déroule dans une version passée du monde des Pokémon, les Poké Balls modernes des autres jeux n’existent pas encore. Par conséquent, les Pokémon attrapés dans Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante, Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier qui sont transférés dans Légendes Pokémon : Arceus apparaîtront dans des Étrange Balls. Ces Balls seront utilisées uniquement dans les jeux Légendes Pokémon : Arceus, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante. Les Pokémon attrapés dans Légendes Pokémon : Arceus qui sont transférés dans Pokémon Épée ou Pokémon Bouclier apparaîtront dans des Poké Balls ordinaires.

Pokémon HOME permettra de voir les Poké Balls d’origine de chaque Pokémon.

Récupérez des Pokémon spéciaux en associant des jeux.

Pour célébrer l’ajout de la compatibilité entre Pokémon HOME et les jeux Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante et Légendes Pokémon : Arceus, des Pokémon spéciaux seront offerts à celles et ceux qui déposeront des Pokémon originaires de ces jeux dans Pokémon HOME.

Connectivité avec Légendes Pokémon : Arceus

En déposant un Pokémon originaire de Légendes Pokémon : Arceus dans la version Nintendo Switch de Pokémon HOME, les joueurs et joueuses recevront un Brindibou, un Héricendre et un Moustillon en Cadeau Mystère dans la version mobile de Pokémon HOME. Ces Pokémon auront leurs niveaux d’effort au maximum !

Connectivité avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Les joueurs et joueuses recevront un Tortipouss, un Ouisticram et un Tiplouf en Cadeau Mystère dans la version mobile de Pokémon HOME après avoir transféré un Pokémon depuis Pokémon Diamant Étincelant ou Pokémon Perle Scintillante, vers la version Nintendo Switch de Pokémon HOME. Ces Pokémon seront dotés de leurs talents cachés !

Connectivité entre les différents jeux

Les capacités pouvant être enseignées à des Pokémon dans Légendes Pokémon : Arceus, Pokémon Diamant Étincelant, Pokémon Perle Scintillante, Pokémon Épée et Pokémon Bouclier diffèrent en fonction du jeu, si bien que les capacités qu’ils connaissent dans un jeu n’apparaîtront pas forcément dans un autre. Lorsqu’un Pokémon est transféré dans un nouveau jeu pour la première fois, les capacités qu’il pourra utiliser seront déterminées en fonction de son niveau.

Si un Pokémon est transféré de son jeu d’origine vers un nouveau jeu, il apprendra de nouvelles capacités. S’il est renvoyé dans son jeu d’origine, il apprendra de nouveau les capacités qu’il connaissait avant le transfert.

Association avec Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante

Il est possible de vérifier, entre autres, les conditions des Pokémon transférés depuis Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante dans Pokémon HOME. Veuillez faire attention aux points suivants lorsque vous connectez Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante à Pokémon HOME.

Les Pokémon spéciaux ne pouvant être capturés qu’une fois durant une partie ne peuvent être déposés qu’une seule fois par sauvegarde dans Pokémon HOME.

Certains Pokémon, comme ceux obtenus de manière imprévue ou à la suite de modifications illicites, ne peuvent pas être déposés dans Pokémon HOME.

Si d’autres problèmes sont liés à un Pokémon, il ne peut pas être déposé dans Pokémon HOME.

Association avec Légendes Pokémon : Arceus

Il est possible de vérifier, entre autres, les niveaux d’efforts des Pokémon transférés depuis Légendes Pokémon : Arceus vers Pokémon HOME.

L’objectif du jeu étant de participer à la création du tout premier Pokédex de la région de Hisui, le Pokédex national de Pokémon HOME se mettra à jour en fonction du Pokédex de la sauvegarde du jeu Légendes Pokémon : Arceus lié à l’application.

Si une entrée du Pokédex de Légendes Pokémon : Arceus est incomplète, vous ne pourrez pas la voir dans celui de Pokémon HOME.

Hauts faits et autocollants supplémentaires

La version mobile de Pokémon HOME permet d’obtenir des autocollants en accomplissant des hauts faits ou en remplissant certaines conditions. De nouveaux hauts faits et autocollants relatifs aux jeux Légendes Pokémon : Arceus, Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante seront ajoutés à partir de la version 2.0.0.