9 millions pour Monster Hunter Rise

Alors que Monster Hunter Rise est sur le point de recevoir une extension majeure avec son DLC Sunbreak, qui sortira le 30 juin 2022, on append grâce au dernier rapport financier de Capcom que Monster Hunter Rise s’est vendu à plus de 9 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement. Ce chiffre inclut à la fois la version Nintendo Switch et PC, mais nous ne savons pas quelle est la répartition entre les deux. Enfin, il convient de noter que la franchise Monster Hunter a désormais dépassé les 80 millions de ventes cumulées.

source