Omori le 17 juin sur Nintendo Switch ?

C’était le one more thing du Nintendo Direct indie World du 15 décembre 2022, il était absent du Direct de cette semaine (tout comme un one more thing…), OMORI était pourtant bien là lors de la diffusion nippone.

Le jeu a été daté au 17 juin prochain sur l’eShop au Japon; donc. Nous garderons un œil sur la date de sortie d’Omori chez nous, mais le 17 juin semble être la date à retenir.

OMORI par OMOCAT, LLC : voyagez entre deux mondes étranges et bariolés débordant chacun d’amis et d’ennemis colorés pour dévoiler un passé oublié. Découvrez une histoire non conventionnelle et un système de combat au tour par tout sublimés par les délicates illustrations de l’artiste OMOCAT, qui a aussi produit, écrit, dirigé et codé la majeure partie du jeu.