Space Tail: Every Journey Leads Home. Un voyage initiatique et spatial à découvrir cet automne

Varsovie, le 11 mai 2022 – Longterm Games annonce leur premier jeu, une histoire spatiale sur la découverte de soi et la compréhension du monde qui nous entoure, Space Tail : Every Journey Leads Home. Ce jeu de plateforme en 2.5D invite les joueurs à suivre l’histoire de Bea, une chienne envoyée dans l’espace, qui vit des aventures épiques et rencontre de nombreux extraterrestres (plus ou moins amicaux).

L’histoire, destinée aux fans de titres tels que Ori and the Blind Forest, Inside, Limbo et Journey, s’inspire d’événements réels, lorsque des hommes commençaient tout juste à conquérir l’espace. Avant que les humains n’explorent le cosmos par eux-mêmes, de nombreux animaux ouvraient la voie vers les étoiles. Ce sont eux qui ont vu en premiers ce que beaucoup de gens ont découvert des années plus tard. Malheureusement, beaucoup d’entre eux n’ont pas survécu au voyage… sauf Bea.

Le gameplay de Space Tail : Every Journey Leads Home s’appuie sur trois mécaniques : les sens, les relations et les compagnons.

Sens – Bea n’est pas un super-chien. Elle ne possède pas de pouvoir surhumains, ou « surcanins » pour être précis. Elle ne peut se fier qu’à ses sens : l’odorat, la vue et l’ouïe. Ce sont les principales bases de la mécanique appelée « Mode Détective » qui l’aidera à atteindre ses destinations et à se protéger du danger. Dans un environnement inconnu, elle ne peut compter que sur ses sens et son instinct.

Bea n’est pas un super-chien. Elle ne possède pas de pouvoir surhumains, ou « surcanins » pour être précis. Elle ne peut se fier qu’à ses sens : l’odorat, la vue et l’ouïe. Ce sont les principales bases de la mécanique appelée « Mode Détective » qui l’aidera à atteindre ses destinations et à se protéger du danger. Dans un environnement inconnu, elle ne peut compter que sur ses sens et son instinct. Relations – Lors de son voyage, Bea rencontrera de nombreux extraterrestres. Certains d’entre eux seront amicaux, d’autres traiteront Bea comme un danger. Vous pourrez interagir avec ces créatures et communiquer grâce à un système de dialogue, basé sur le comportement des chiens, pour créer un lien, trouver un langage commun et parfois s’entraider. Attention, chaque action entraînera des conséquences.

Lors de son voyage, Bea rencontrera de nombreux extraterrestres. Certains d’entre eux seront amicaux, d’autres traiteront Bea comme un danger. Vous pourrez interagir avec ces créatures et communiquer grâce à un système de dialogue, basé sur le comportement des chiens, pour créer un lien, trouver un langage commun et parfois s’entraider. Attention, chaque action entraînera des conséquences. Compagnons – En voyageant à travers différents mondes, Bea se liera d’amitié avec deux entités : Comet rose et le robot 8088Y. Ces derniers l’accompagneront durant presque tout le jeu, l’aideront à résoudre des énigmes, la sauveront de dangers et influenceront la fin du jeu. Chaque compagnon possède des capacités uniques que vous devrez utiliser aux moments opportuns.

« En premier lieu, Space Tail a pour but de divertir, mais devrait également faire réfléchir les joueurs, car ce n’est pas qu’une simple histoire d’un chien dans l’espace. » a déclaré Robert Ogłodziński, Executive Producer chez Longterm Games. « C’est un hommage à tous les animaux guidant les humains vers les étoiles et un voyage dans le temps, où chacun d’entre nous jouait à des plateformers retro. »

Space Tail : Every Journey Leads Home sera un jeu pour petits et grands. Le jeu mettra votre logique et votre créativité à l’épreuve grâce aux énigmes qui s’y trouvent. Pour la partie narrative, l’histoire a été créée en coopération avec Łukasz Palkowski, réalisateur et scénariste polonais primé. Les aventures de Bea seront accompagnées par la bande sonore de deux compositeurs polonais acclamés par la critique, Jan Sanejko et Bartosz Chajdecki. Le jeu lui-même a été créé en coopération avec Enjoy Studio S.A. Le jeu sera disponible cet automne sur Steam et Nintendo Switch, avec une sortie sur les consoles actuelles et next-gen qui arrivera plus tard.