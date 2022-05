Fall Guys officiellement gratuit et sur toutes les consoles dès le mois prochain !

Si vous aviez suivi les informations ces derniers jours vous n’êtes pas sans savoir que la GROSSE annonce pour Fall Guys était prévue pour ce soir 19h.

Après une présentation d’une vingtaine de minutes sur la chaîne officielle de Fall Guys, Mediatronic ont eu plusieures annonces à faire concernant leur battle royale de mini-jeux.

L’annonce la plus importante pour les joueurs Nintendo est la date de sortie du jeu qui est calée pour le 21 Juin 2022

Le jeu sur Nintendo Switch tournera a 30FPS avec une résolution de 720p en docké comme en portable.

L’autre grosse annonce un peu inattendue est la gratuité du jeu pour tous sur toutes les plates-formes !

! Un créateur de niveaux est en cours de développement et sera disponible plus tard dans l’année

De plus le jeu sera 100% cross play et cross progression, ce qui fait que grâce à votre compte Epic Games vous pourrez jouer sur n’importe quelle plateforme et n’importe qui, le tout sans débourser une centime.

Le système de saisons reprendra donc de zéro avec la saison 1 qui se lancera le jour du passage en free-to-play, un nouveau pass premium fera son entrée permettant d’obtenir toujours plus de récompenses cosmétiques pour ceux le souhaitant. De nouvelles collaborations avec d’autres franchises du jeu vidéo sont prévues (Assassins Creed, Gozilla et Pusheen dévoilés pour le moment).

Voici la vidéo entière de présentation pour les plus curieux :