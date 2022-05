Fall Guys tombera gratuitement sur Nintendo Switch le 21 Juin !

On s’en doutait un peu, mais nous en avons eu la confirmation lors de l’event live qui a eu lieu aujourd’hui à 19h, Fall Guys sera disponible en Free-To-Play sur Nintendo Switch dès le 21 Juin (pour fêter l’été et la fête de la musique). Évidemment, il y aura tout de même du contenu payant… !

Au niveau des informations « techniques », on sait que le jeu sera cross-plateforme et qu’il devrait tourner à 30FPS sur Nintendo Switch, avec une résolution de 720p en portable et 1080p en docké !

Some technical details for Fall Guys on the new platforms – PS5 version is aiming for 60 FPS and 4K

– Switch handheld: 30 FPS and 720p; 30 FPS and 1080p docked pic.twitter.com/16Rr3wRIOY — Nibel (@Nibellion) May 16, 2022

Salut, les fans de haricots. Nous sommes ravis d’annoncer que Fall Guys va devenir gratuit sur toutes les plateformes — y compris sur Nintendo Switch™, Xbox™ et sur l’Epic Games Store™ !

Depuis que Fall Guys a débarqué en août 2020, nous n’avons cessé de trébucher pendant six saisons, animés par une quête hilarante pour décrocher la couronne. Des farces du dôme-jungle en passant par le chaos médiéval. Des lobbies personnalisés jusqu’à ta première victoire de groupe avec tes amis, rien de tout ceci n’aurait été possible sans le soutien, l’implication et la sympathie de notre incroyable communauté.

À partir du 21 juin nous accueillons plus de joueurs que jamais auparavant dans le Blunderdome pour qu’ils s’affrontent pour la couronne. Nous avons également travaillé dur en coulisses pour nous assurer que tout le monde puisse bénéficier de la même qualité d’expérience Fall Guys, quelle que soit la plateforme de jeu. Si tu n’as pas vu notre événement d’annonce en streaming, régale tes yeux sans plus attendre avec ce merveilleux film :

Que tu sois sur PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, l’Epic Games Store ou un mélange de tout ceci, tu pourras jouer à Fall Guys gratuitement avec un jeu, des groupes et une progression interplateforme à partir de ton compte Epic Games.

Les joueurs PlayStation™ et Steam™ qui possèdent déjà une copie de Fall Guys continueront de recevoir toutes les mises à jour habituelles (concernant les nouvelles saisons, les nouveaux patchs et les fonctionnalités inédites). Cependant, les nouveaux joueurs ne seront plus en mesure de télécharger Fall Guys via Steam. Si tu découvres Fall Guys et que tu aimerais y jouer sur PC, rends-toi sur l’Epic Games Store™ et télécharge le lanceur. Où que tu décides de jouer à Fall Guys (y compris Steam), tu seras en mesure de t’élancer en trébuchant vers la victoire sur toutes les plateformes.

Grande nouvelle également pour les utilisateurs de la PlayStation 5 : une version spectaculaire de Fall Guys verra le jour en même temps que les versions Nintendo Switch™, Xbox™ et Epic Games Store™, avec des temps de chargement réduits et d’autres améliorations de performance pour ta boîte à malice nouvelle génération.

Un Legacy pack pour les haricots de la première heure

En guise de remerciement pour tous les joueurs incroyables qui nous ont soutenus depuis nos premiers pas maladroits ensemble, nous allons offrir un nouveau Legacy Pack à tous ceux qui ont acheté et joué à Fall Guys avant le lancement du 21 juin. Cette véritable malle aux trésors contiendra un pseudo, une plaque nominale, le costume Régalien, le costume Hot-dog végan, le costume Nain belliqueux et un Pass Saison pour la saison 1 !

Pour bénéficier du Legacy Pack, veille à lancer Fall Guys avant le 21 juin ! Si tu n’as jamais joué à Fall Guys, tu passeras à côté de ce pack exceptionnel !

Saison 1, tu dis ?

En vue des nombreux nouveaux joueurs qui rejoindront bientôt le Blunderdome, notre lancement en juin marquera le début d’une nouvelle saison pour les accueillir comme il se doit ! Prépare-toi à entrer dans une arène géante pour combattre dans Gratuit pour tous.

En plus des niveaux et costumes inédits, et d’un gameplay en constante évolution, un jeu et une progression interplateforme impliquent de nouveaux challengers, amis et équipiers. Reste à l’affût pour connaître tous les détails à mesure qu’on se rapproche du 21 juin.

Et un Season Pass ?

Commençant avec l’époustouflante Saison 1 2.0, le Season Pass offre une version boostée de notre chemin de progression libre qui peut être acheté avec des Émissous, notre nouvelle monnaie en jeu. Le Season Pass te donne la possibilité de gagner de nouveaux costumes et d’autres objets à déverrouiller. Et n’oublie pas, tous les bénéficiaires du Legacy Pack recevront le premier Season Pass gratuitement !

Il y aura 100 niveaux à déverrouiller au lancement du Season Pass, avec la possibilité de déverrouiller le prochain Season Pass si tu complètes celui-ci ! Pour ceux qui n’auront pas de Season Pass, il continuera d’y avoir un chemin de progression libre disponible pour tous, et les Kudos de la version précédente seront transférés vers la nouvelle pour tous les joueurs.

Préinscris-toi pour obtenir des récompenses exclusives !

Des cadeaux en veux-tu en voilà. Rends-toi dès maintenant sur notre page de préinscription pour en savoir plus sur le prochain lancement Gratuit pour tous avec plein de récompenses à la clé. La quantité de cadeaux à récupérer dépendra du nombre de joueurs inscrits, alors parles-en à tous tes amis pour nous aider à déverrouiller une plaque nominale inédite, des Kudos bonus, le motif Burgers, l’animation Monsieur Muscles et le costume Tête de melon !

Si tu es préinscrit, tu as droit aux récompenses de palier déverrouillées ! Toutes les récompenses de palier déverrouillées seront automatiquement envoyées sur le compte Epic dont tu t’es servi pour te préinscrire (les récompenses de palier déverrouillées seront remises aux joueurs préinscrits d’ici le 27 juin 2022, à 23h59 UTC – le 28 juin à 01h59 CEST). Invite tes amis à se préinscrire, ensemble nous pouvons atteindre les paliers !

Pour en savoir plus, rends-toi sur la page de préinscription à Fall Guys : Gratuit pour tous.

