Une présentation de type Nintendo Direct annoncé : le OG Unwrapped arrive le 19 mai

LYON, France, 16 mai 2022 – Outright Games, le principal éditeur de jeux vidéo pour enfants et familles annonce aujourd’hui « OG Unwrapped », sa toute première présentation diffusée en direct le 19 mai à 17h. Afin d’être alerté lors de la diffusion d’OG Unwrapped, abonnez-vous à la chaine YouTube officielle d’Outright Games .

La présentation révélera les sorties de l’éditeur des 12 prochains mois avec de nombreuses surprises, notamment le tout premier aperçu de « Star Trek Prodigy : Supernova« , qui a été annoncé plus tôt cette année. OG Unwrapped aura pour objectif de fournir aux fans du monde entier des annonces exclusives ainsi qu’un accès aux coulisses des développeurs et de la communauté. Participez à l’événement le 19 mai prochain et soyez les premiers à découvrir ce qui vous attend cette année dans le domaine du jeu familial.