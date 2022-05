DLC Onnamusha : rejouez Furi avec une nouvelle combattante !

La nouvelle Rider est prête à faire face aux Gardiens.

Montpellier, 17 mai, 2022 – Le studio français The Game Bakers vient de sortir le DLC Onnamusha pour Furi, leur jeu de combat de boss intense et stylé, téléchargé par plus de 3.5 millions de joueurs depuis sa sortie.

Avec la combattante Onnamusha, les joueurs alterneront entre deux phases : une posture de combat rapide et agile et une autre plus lente mais meurtrière, et peut déclencher la puissance dévastatrice de l’étoile. Ces nouvelles mécaniques de jeu amènent une toute nouvelle manière de jouer à Furi et permettent aux joueurs de redécouvrir le jeu dans les modes Histoire, Speedrun et Entraînement.

Le studio publie également une mise à jour gratuite du jeu de base, qui inclut tous les contenus payants et gratuits disponibles pour Furi et notamment le DLC Un Combat de plus ainsi que toutes les améliorations depuis la sortie (le mode Invincible, Speedrun en Furier, contrôles alternatifs)….

Le DLC (6.99€) et la mise à jour gratuite sont disponibles sur PC (Steam et GOG), PlayStation 4 & 5 et Nintendo Switch.

L’édition Modore de Furi, qui inclut le jeu de base ainsi que le DLC Onnamusha est également disponible.

Le studio espère également pouvoir travailler prochainement sur les versions pour Xbox du DLC.