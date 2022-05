Fuga : Melodies of Steel obtient un pack de costumes fantaisie la semaine prochaine

CyberConnect2 a annoncé que le troisième DLC de Fuga : Melodies of Steel, connu sous le nom de Fantasy Costume Pack, sera disponible la semaine prochaine.

Les joueurs Nintendo Switch pourront y accéder à partir du 26 mai 2022. Comme pour le DLC précédent, les joueurs pourront mettre la main sur des tenues alternatives pour Malt, Mei, Hanna, Kyle, Boron, Socks, Chick, Hack, Sheena, Jin, Wappa et Britz. Elles peuvent être utilisées pendant l’intermède et l’expédition. Fuga : Melodies of Steel a débuté avec son premier DLC, le School Costume Pack, en janvier dernier. Il a été suivi par le pack de costumes « Way of the Sword » en mars. Découvrez ci-dessous une bande-annonce présentant le pack de costumes Fantasy de Fuga : Melodies of Steel.