Microids continue son développement international avec l’ouverture d’un bureau en Allemagne

Un chiffre d’affaires historique pour le groupe Microids !

Paris, le 19 mai 2022 – Depuis plusieurs années, le groupe Microids applique une stratégie éditoriale qui lui a permis de devenir un acteur incontournable de l’industrie du jeu vidéo.

En 2021, le groupe Microids a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 55 millions de dollars et continue de développer son catalogue avec des licences à portée internationale. Avec 85% de son chiffre d’affaires réalisé en dehors de l’hexagone et une croissance de plus de 60% entre 2020 et 2021, Microids poursuit sa stratégie de croissance et d’expansion en France et à l’international.

Aujourd’hui, Microids est fier d’annoncer l’ouverture d’un bureau de représentation à Berlin, en Allemagne, afin de poursuivre son développement. Ce nouveau bureau s’inscrit dans la stratégie de déploiement international du groupe. Il pilotera la mise en place d’accords avec les acteurs clés du marché germanophone (Allemagne, Suisse et Autriche) ainsi que les éditeurs et studios de la région, le tout en relation avec la maison mère, en France. Le groupe Microids est d’ores et déjà représenté en Allemagne par Julien Renzaho , VP Sales & Business Development.

« À travers la création de notre réseau de distribution en France avec MDF, l’ouverture de deux studios internes à Paris et Lyon ainsi que la prise de participation chez OSome Studio, ces deux dernières années ont été déterminantes pour le groupe Microids. Alors que la société existe depuis plus de 37 ans, la nouvelle stratégie initiée il y a près de 10 ans nous permet de réaliser un chiffre d’affaires historique et nous positionne comme un acteur important de l’industrie des jeux vidéo, mais également des figurines à travers Plastoy. Après l’ouverture d’un bureau au Japon, 2021 a également été l’occasion d’ouvrir un bureau en Chine, ce qui nous permet de nous développer en Asie mais également d’élargir notre catalogue. L’ouverture du bureau allemand nours donne la possibilité d’accroître notre croissance en Europe, et nous sommes fiers de confier cette mission à notre proche collaborateur Julien Renzaho » déclare Stéphane Longeard , CEO de Microids.