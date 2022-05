NACON présent son line-up et annonce deux nouveaux jeux

Paris (France), le 18 mai 2022 – La nouvelle édition de la Bigben Week a ouvert ses portes ce lundi. Evénement majeur pour le groupe, c’est l’occasion de présenter ses produits ainsi que ses ambitions à la presse et aux partenaires internationaux. NACON, la marque gaming du groupe, a tenu une conférence de presse au sujet de son évolution et de son actualité très riche.

Lors de la précédente édition de l’événement – qui a eu lieu en 2019 pour cause de contexte sanitaire défavorable – BIGBEN avait exposé des ambitions à la hausse pour les années à venir. La BigBen Week est l’occasion de mettre en lumière la forte croissance de ces 3 dernières années ainsi que les évolutions majeures de l’entreprise.

UNE STRATÉGIE PERFORMANTE

L’entrée en bourse de l’entreprise NACON en mars 2020 a permis de lever des fonds à hauteur de plus de 100M€, et de revoir à la hausse les ambitions et les moyens de l’entreprise.

NACON acquiert en trois ans pas moins de 9 nouveaux studios. Midgar Studios et Daedalic Entertainment, les dernières acquisitions en date, portent le total à 16 studios. La marque RIG, mondialement connue pour ses casques gaming premium, intègre NACON en mars 2020 avec toute la force de son savoir-faire. Une stratégie ayant pour conséquence d’augmenter considérablement le poids de NACON dans l’industrie vidéoludique, lui offrant ainsi plusieurs domaines d’expertise dans le jeu vidéo et les accessoires. Les conséquences sont nombreuses avec en premier lieu une hausse du chiffre d’affaires, passant de 113.1 millions d’euros en 2019 à 155.9 millions d’euros aujourd’hui.

DEUX ANNONCES EXCLUSIVES

La Bigben Week est aussi l’occasion d’annoncer de nouveaux titres venant étoffer le catalogue de jeux NACON. Le studio Spiders révèle ainsi GreedFall 2, le nouvel opus de la franchise à succès qui s’est vendu à plus de 2 millions d’exemplaires. L’autre grande nouveauté concerne KT Racing et le prochain WRC, dont le titre officiel est « WRC Generations », qui sortira le 13 octobre.

UN LINE-UP DE JEUX VIDÉO PLUS AMBITIEUX QUE JAMAIS

Action-aventure

C’est du côté des jeux d’action-aventure que certains des projets les plus ambitieux se dévoilent cette année, avec notamment The Lord of the RingsTM : GollumTM. Prévu pour 2022, cette expérience épique créée par le studio Daedalic se révèle pour la première fois à la Bigben Week.

Disponible dès le 19 mai, Vampire : The Masquerade – Swansong, le RPG narratif du studio Big Bad Wolf combine l’exploration d’environnements variés, des dialogues habilement composés, des puzzles complexes et une histoire aux multiples embranchements où tout choix à des conséquences.

Steelrising, l’action RPG du studio Spiders, qui fait la part belle aux combats, propose aux joueurs d’être l’acteur principal d’une uchronie où Paris est sous le joug d’un roi tyran. Aegis doit démêler les intrigues pour mettre un terme à la folie d’un homme et faire triompher la Révolution française. Le jeu, prévu pour le 8 septembre, dévoile dans un story trailer quelques éléments de l’histoire : et si la Révolution française n’avait pas été menée à bien par les révolutionnaires ? Et si le roi Louis XVI, devenu fou, avait fait concevoir une armée d’automates capable d’endiguer la colère du peuple ?

Jonathan Jacques-Belletête, Creative Director du studio Rogue Factor est présent à la Bigben Week pour parler de son nouveau projet récemment annoncé, Hell is Us. Ce jeu d’un nouveau genre mêle action, exploration et mise sur la perspicacité et la curiosité du joueur pour progresser dans l’histoire.

Blood Bowl 3 (Cyanide) propose aux férus de l’univers Warhammer et de jeux tactiques un parfait cocktail de sport, de stratégie et d’heroic fantasy.

Clash : Artifacts of Chaos (ACE Team) vient apporter au segment action-aventure de NACON un mélange unique d’exploration et de combat à mains nues dans l’univers à la fois mystérieux et décalé de Zenozoik.

Zorro The Chronicles (BKOM) marque le retour du célèbre cavalier dans un jeu aussi bien destiné aux parents nostalgiques qu’aux jeunes joueurs en quête de leur premier jeu d’action-aventure. L’adaptation vidéoludique officielle de la série animée est prévue pour le 16 juin.

Racing

En parallèle au développement de Test Drive Unlimited Solar Crown par les équipes de KT Racing, NACON annonce WRC Generations. L’ultime itération du titre, prévue dès le 13 octobre, propose de nombreuses nouveautés telles que l’introduction de voitures hybrides, plusieurs configurations de mapping moteur et un nouveau système de ligues.

Sport

Cette année NACON propose plusieurs disciplines, avec notamment Session : Skate Sim, une simulation de skateboard au gameplay innovant, qui plonge le joueur dans le skate des années 90. Fidèles au rendez-vous, les jeux de cyclisme Tour de France 2022 et Pro Cycling Manager 2022, s’exposent avant leur sortie en proposant un aperçu de leur gameplay avant de paraître le 9 juin.

Simulation

Avec Chef Life, le pilier Simulation de NACON bénéficie d’un zeste d’immersion et de créativité culinaire. Le jeu, qui comporte des éléments officiels du Guide MICHELIN, propose à chaque joueur d’imaginer ses propres plats, de créer et de gérer le restaurant de ses rêves.

DE NOUVEAUX ACCESSOIRES POUR TOUS LES JOUEURS

Reconnue par de nombreux joueurs à travers le monde pour la qualité de ses manettes professionnelles, NACON continue d’élargir ses gammes avec de nombreuses nouveautés sur toutes les consoles.

NACON pour Xbox®

Lancée en 2021, la famille de périphériques officiels pour Xbox®Series X|S et Xbox®One de NACON rencontrent un franc succès en Europe comme en Amérique du Nord.

Elle s’agrandit avec l’un des produits phares de l’année, le DAIJA Arcade Stick, qui sera disponible dans sa version officielle Xbox® fin 2022.

Le Cloud Gaming est au centre des discussions pour NACON qui travaille en étroite collaboration depuis de nombreux mois avec les acteurs clés du secteur afin d’offrir l’expérience gaming la plus aboutie sur mobile. Déjà disponibles sur Xbox® et Android, les MGX-series arriveront en version iOS cette fin d’année.

Parmi les autres nouveautés attendues pour la fin d’année, la manette Revolution X Pro Controller en versions blanche et camouflage, ainsi que des déclinaisons inédites de la Pro Compact. Dotée de 6 leds aux couleurs totalement personnalisables, la Pro Compact COLORLIGHT figure parmi les principales nouveautés NACON pour Xbox®.

NACON pour PlayStation®

Alors que NACON a écoulé plus de 5 millions de manettes officielles pour PlayStation®4 depuis le lancement de la gamme en 2016, NACON a présenté l’un de ses premiers accessoires officiels pour PlayStation®5 : le DAIJA Arcade Stick. Déjà apprécié des fans de Versus Fighting dans sa version PlayStation®4 pour la qualité de ses composants et de son design, le DAIJA revient dans une version enrichie et toujours plus personnalisable grâce à son logiciel permettant la création de profils. Bénéficiant une nouvelle fois de l’expertise de la joueuse professionnelle française Kayane, ambassadrice privilégiée de la marque, le DAIJA Arcade Stick pour PlayStation®5 sera disponible fin 2022. Il est également compatible PlayStation 4™ et PC.

NACON pour Nintendo Switch

Commercialisée sous la marque BIGBEN, la famille d’accessoires Nintendo Switch™ est l’une des plus complètes du marché. Un large choix de pochettes compatibles Nintendo Switch™, Nintendo Switch Lite™ et Nintendo Switch™ Modèle OLED dont de nombreux modèles sous licences officielles (Metroid DreadTM, The Legend of ZeldaTM, Mario Kart TM) ont été présentés.

RIG

Marque premium d’accessoires gaming, RIG est le pionnier de l’équipement audio professionnel pour les compétitions gaming. Avec l’acquisition de la marque par NACON en 2020, RIG bénéficie de l’expertise acérée de NACON dans le gaming, tout en conservant les fondamentaux qui ont fait le succès de RIG – Performance, Innovation et Design.

RIG se prépare à une année chargée avec le lancement de ses nouvelles gammes PRO Series : 300 PRO, 500 PRO et 800 PRO. À l’occasion de la Bigben Week, presse et partenaires ont d’ailleurs l’occasion d’en apprendre davantage sur la marque et ont notamment la possibilité de découvrir en avant-première le 800 PRO, premier casque RIG qui inclut une station d’accueil multifonction.