Outright Games annonce 4 nouveaux jeux sur Nintendo Switch

LYON, France, 19 mai 2022 – Attendez-vous à ce que toute la famille s’amuse cette année grâce aux grandes annonces faites à l’occasion de l’événement en ligne : OG Unwrapped. Ce dernier a été marqué par l’annonce surprise du jeu DC Justice League, une toute nouvelle aventure familiale, sous licence Warner Bros. Interactive Entertainment pour le compte de DC, mettant en scène l’équipe emblématique des super-héros DC.

Parallèlement à cette nouvelle, Star Trek Prodigy : Supernova a été également dévoilé, entraînant les fans dans une aventure spatiale intergalactique dans le monde de la série télévisée animée pour enfants.

Le jeu vidéo DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes a également été présenté pour la première fois. Ce jeu d’action et d’aventure est inspiré de la série originale de DreamWorks Animation, DreamWorks Dragons : Les neuf royaumes, une toute nouvelle série qui se déroule 1 300 ans après les événements de Comment dresser votre dragon.

Enfin, Le Grand Prix de la Pat’ Patrouille arrive à la rescousse un peu plus tard dans l’année, donnant aux familles et aux amis la toute première chance de faire la course ensemble en incarnant les chiots les plus célèbres du monde de la série préscolaire n°1.

Retrouvez plus de détails sur les jeux ci-dessous :

DC Justice League (titre du jeu à confirmer) Disponible en 2023 – Une aventure familiale mettant en vedette l’équipe emblématique de Super Héro DC Disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch & PC



Star Trek Prodigy : Supernova Disponible en octobre 2022 – Basé sur la série animée Paramount+ lancée en 2021, Star Trek Prodigy : Supernova est le premier jeu vidéo Star Trek destiné aux jeunes joueurs. Disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC & Google Stadia



DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes Disponible en automne 2022 – Le jeu vidéo DreamWorks Dragons : Légendes des neuf royaumes est un tout nouveau jeu d’action-aventure inspiré de la série télévisée à succès DreamWorks Dragons : Les Neufs Royaumes, qui se déroule 1 300 ans après les événements de Comment dresser votre dragon. Disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, Nintendo Switch, PC & Google Stadia