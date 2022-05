PNY dévoile ses nouvelles cartes mémoires flash MicroSD XLR8 Gaming

Mérignac, France, le 12 mai 2022 – PNY Technologies®, fournisseur global de composants et solutions de stockage annonce aujourd’hui la nouvelle carte mémoire flash microSD de la gamme XLR8® offrant une vitesse vidéo V30 et une performance d’application A2. Ce nouveau modèle vient compléter l’offre de cartes microSD et les solutions gaming de la marque. La nouvelle carte mémoire de la gamme XLR8 est la solution par excellence pour les jeux sur consoles portables, sur smartphones et tablettes.

Jouer à une Vitesse-Eclair

Les cartes MicroSD XLR8 Gaming de PNY sont la solution idéale pour les gamers qui exigent les meilleures performances possibles de leurs appareils mobiles et portables. Avec une vitesse éclaire de 100 MB/s en lecture séquentielle et 90 MB/s en écriture séquentielle, la carte microSD XLR8 Gaming offre les performances requises par les joueurs amateurs et les passionnés pour faire évoluer leur expérience de jeu au niveau supérieur.

Passer moins de temps à attendre et plus de temps à jouer

Les cartes microSD XLR8 Gaming sont classées U3 et sont dotées de la fonction vitesse vidéo V30 pour garantir une vitesse de lecture et d’écriture minimale soutenue, permettant des durées prolongées de vidéo 4K Ultra HD et de photos en mode rafale. Ces mêmes caractéristiques en font une carte microSD incroyablement polyvalente. Non seulement elles permettent une photographie et une vidéographie de qualité professionnelle, mais elles permettent également aux joueurs de tous niveaux de télécharger, charger, stocker et partager rapidement leurs jeux préférés afin qu’ils puissent passer moins de temps à attendre et plus de temps à jouer.

Passer à l’action

Les cartes microSD XLR8 Gaming sont équipées de la certification A2 Application Performance, qui permet aux utilisateurs de se lancer dans l’action et d’exécuter des applications de jeu directement à partir de la carte microSD. Elles permettent également un lancement plus rapide des applications et des performances de jeu plus fluides. La certification A2 Application Performance donne aux utilisateurs un avantage concurrentiel pour une expérience de jeu ultime.

Revivre et partager l’aventure

Les cartes microSD XLR8 Gaming sont compatibles avec de nombreux appareils mobiles équipés d’un emplacement microSD tels que les smartphones et les tablettes, ainsi que les consoles de jeux portables. Elles sont disponibles dans des capacités étendues allant de 128 Go à 512 Go. Avec des vitesses plus rapides et une plus grande capacité de stockage, elles aident les utilisateurs à capturer, revivre et partager leurs aventures dans la vie réelle et dans les jeux.

Caractéristiques gamme produit :

Capacités : 128GB-512GB2