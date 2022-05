Une version physique pour Monster’s Expedition, Sokobond, Cosmic Express et Good Snowman sur Nintendo Switch

A Good Snowman is Hard to Build

La boutique de vente de jeux versions physiques iam8bit a révélé sa prochaine sortie sur Nintendo Switch et elle regroupe quatre titres différents en une seule sortie.

La A Monster’s Expedition + Earlier Adventures physical edition collection comprend A Monster’s Expedition, Sokobond, Cosmic Express et A Good Snowman is Hard to Build dans une cartouche de jeu Switch,et vous pouvez obtenir cette version pour seulement 45 $ (par ici).

Si vous êtes intéressé, vous pouvez également vous procurer la bande sonore vinyle de A Monster’s Expedition + Earlier Adventures, qui est un 2xLP sur vinyle orange et violet. Comme vous l’avez deviné, l’album lui-même contient la musique de A Monster’s Expedition, Sokobond, Cosmic Express et A Good Snowman Is Hard to Build. Ces bandes originales sont signées Eli Rainsberry, Allison Walker, Nick Dymond et Priscilla Snow, et la pochette de l’album a été réalisée par Andre Rodrigues. Cet ensemble comprend également un téléchargement numérique des bandes sonores.